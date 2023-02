Mais carros: frota de Americana deve chegar aos 200 mil veículos até 2024

Estimado com base em dados federais, crescimento exige planejamento no setor viário do município

Trecho da Rua Rio Branco entre as ruas Fernando Camargo e Dom Pedro é um dos gargalos do sistema viário americanense, no Centro - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Se Americana mantiver o ritmo de crescimento da frota que teve nos últimos três anos, no ano que vem, a cidade passará de 200 mil veículos registrados. Em dezembro, o município contabilizava 194.470 veículos.

Para o cálculo, o LIBERAL considerou o aumento percentual no total de veículos dos últimos três anos. Chegou-se a uma média de crescimento de 1,8% nos anos de 2020, 2021 e 2022. Aplicando-se essa evolução para os próximos anos, Americana alcançaria 200 mil em 2024. O levantamento foi feito com base na quantidade de emplacamentos registrados no site do Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

“Infelizmente, não é só em Americana que a taxa de crescimento dos meios de transporte individual [automóveis e motos] tem sido elevada nos últimos anos, ou seja, já é um grave problema na maioria das cidades de médio [100 mil a 500 mil habitantes] e grande [mais de 500 mil habitantes] porte do Brasil”, afirma José Leomar Fernandes Júnior, professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola de Engenharia de São Carlos da USP (Universidade de São Paulo).

Só as motocicletas ultrapassaram a casa dos 30 mil emplacamentos em 2022, com um crescimento da frota acima de 3%, algo que não se via desde 2014.

“Acidentes com motociclistas encabeçam as estatísticas de mortos e feridos com gravidade, tendo como causas principais a imprudência. E, ao contrário de fazer como os países que nos servem de referência, que colocam a segurança em primeiro lugar, coibindo a imprudência, os governos municipais, estaduais e federais ou fazem que não existe imprudência, como o ‘andar no corredor’, ou até mesmo oficializam a imprudência”, enfatiza o professor.

Com isso, afirma Fernandes Júnior, entre a segurança, que deveria ser a prioridade, e a rapidez, prevalece a rapidez, o que incentiva a compra de motos e, obviamente, o aumento de acidentes graves. “Não há milagre”.

Ao LIBERAL, a Secretaria de Planejamento de Americana avaliou que a aquisição de motocicletas tem se intensificado no município como forma de transporte individual pelo custo menor com combustível, e nos dois últimos anos, como forma de trabalho para serviços de delivery.

Professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Creso de Franco Peixoto explica que um índice de crescimento da frota que não passe de no máximo 2,5% equipara-se a evolução do PIB (Produto Interno Bruto).

“É tradicional observar por aproximação que a cada ponto de elevação do PIB tenhamos um crescimento correspondente de veículos a mais, afinal de contas o aquecimento da economia impõe mais veículos para atender um volume de tráfego maior”, diz.

Por outro lado, afirma Peixoto, o aumento do número de carros e motos implica numa maior saturação. “Quanto mais veículos numa via, menos se tem condições de evitar atrasos e maiores são os desconfortos”.

Segundo o professor, as cidades brasileiras ainda carecem de um sistema viário para atender essa demanda crescente. Peixoto acredita, no entanto, que para os próximos anos deve começar a haver uma reversão. “A exemplo do que já acontece em alguns países da Europa Continental, que é a menor dependência dos veículos, buscando uma maior racionalização”.

TRANSPORTE COLETIVO. O professor da USP São Carlos, José Leomar Fernandes Júnior, defende um transporte coletivo com qualidade como uma das alternativas para diminuir a dependência de veículos e consequentemente o aumento da frota.

“Um transporte que ofereça segurança, conforto, eficiência, confiabilidade e velocidade compatível com a dos veículos individuais. Um modelo capaz de atrair a classe média, ou seja, tem de ter um volume de passageiros capaz de ser superavitário e, assim, manter e ampliar a qualidade e a oferta”, diz.

Segundo o professor, essa mudança, no entanto, envolve a conscientização de todos de que o uso do transporte coletivo, quando bem estruturado, vai consumir menos energia, poluir menos etc. “Ou seja, fará o que todos dizem querer, mas quando o ‘certo’ exige mudanças do próprio comportamento, nem sempre as ações são coerentes com o discurso”, destaca Fernandes Júnior.

Por meio da assessoria, a secretaria de Planejamento de Americana informou que está elaborando o Plano de Mobilidade Urbana e que este deverá, além de dar um diagnóstico da situação existente, apresentar alternativas para valorização do transporte coletivo, a pé e de bicicleta.