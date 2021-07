Mais ágil que no Estado, vacinação em Americana tem 22% com 2ª dose

Mais ágil que no Estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) em Americana já tem 22% da população imunizada com a segunda dose.

A prefeitura atribui os números ao planejamento e à eficiência no agendamento e aplicação das vacinas.



No estado, 15,89% da população completou o esquema de vacinação. Os números são desta segunda-feira (12), divulgados pelos órgãos públicos.

Segundo o Vacinômetro do Governo, em todo o Estado de São Paulo já foram aplicadas 29.027.768 doses, sendo 21.673.535 da primeira dose, 6.560.955 da segunda dose e 793.278 de dose única.

Em Americana, a prefeitura informa em seu site que aplicou 160.929 doses, sendo 119.528 com a primeira dose, 35.599 com a segunda dose e 5.802 com a dose única da Janssen.

O Executivo leva em conta a população de 187.230 habitantes e aponta que 63,84% já recebeu pelo menos uma dose e 22,11% completou o esquema vacinal.

Questionada pelo LIBERAL sobre os números, a prefeitura atribuiu a dois pontos.

“É fruto do planejamento e eficiência no agendamento e na aplicação das vacinas. A Secretaria de Saúde, vem trabalhando constantemente para aperfeiçoar o processo de aplicação das vacinas”.

Na região, enquanto vizinhos suspendem a campanha por falta de doses, Americana continua com a vacinação para 35 anos ou mais nesta terça-feira (13).

A campanha antecipou a data anunciada pelo Governo do Estado para a faixa etária.



A Vigilância Epidemiológica informou que o município pretende prosseguir com as antecipações, porém depende do recebimento de doses em quantidade suficiente.

“Por enquanto o município tem recebido doses regularmente, o que tem permitido manter o ritmo e, em alguns casos, até acelerar o processo“.

Sobre a adesão, a prefeitura diz que tem sido grande, semelhante à da população idosa. “O movimento tem sido de grande fluxo nos dois primeiros dias em que se abre nova faixa etária, depois ocorre uma redução gradual”.

Na região

A Prefeitura de Sumaré respondeu que tem conseguido se antecipar ao calendário estadual e considera que o andamento da campanha no município “tem superado a expectativa, com grande adesão dos moradores”.

Paula Mestriner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa, diz que a cidade segue com a abertura de novas faixas etárias conforme a entrega de grade de vacinas.

“Atualmente, a média de vacinas diárias é em torno de 500 doses. Gostaríamos de receber muito mais vacinas para acelerar as aplicações”, disse.

As prefeituras de Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste também foram questionadas sobre o andamento da vacinação e se devem continuar antecipando o calendário estadual, mas não responderam.