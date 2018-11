Maioria da Educação defende divisão de férias

Levantamento realizado pela Secretaria de Educação de Americana apontou que a maioria dos profissionais aceita dividir as férias entre janeiro e julho. Hoje, o descanso é de 30 dias corridos, entre janeiro e fevereiro. Se a medida entrar em vigor, os alunos voltarão às aulas mais cedo, mas terão 15 dias a mais de férias em julho, totalizando 30.

De acordo com a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina, 922 servidores concordaram com a divisão das férias, e outros 426 foram contra. O SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) iniciou ontem assembleias setoriais para confirmar se os servidores aprovam a medida. A consulta do sindicato deve terminar amanhã. Para que a medida entre de fato em vigor, precisa ser celebrado um acordo coletivo entre a categoria e a prefeitura.

Segundo o Executivo, o objetivo é combinar o calendário da rede municipal ao do Estado e das escolas particulares. Se as férias forem divididas, a primeira parte seria de 14 a 28 de janeiro (do dia 2 ao 13, é um período de recesso). A segunda etapa de férias seria de 15 a 29 de julho, com recesso de 1 a 14 de julho – como os profissionais já ficam 15 dias de recesso em julho por causa das férias, se a medida for adotada de fato, as escolas ficarão sem aulas o mês inteiro.