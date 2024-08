Maior problema no abastecimento de Americana é a perda de água, e não a falta, diz Chico

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), ressaltou nesta quinta-feira que o maior problema no setor de abastecimento não é a falta d’água, mas, sim, a perda. Ele comentou a situação nesta quinta-feira, durante participação no programa Gold Morning, da Rádio Gold FM 94.7.

O chefe de Executivo apontou que existem “problemas pontuais” de falta de água e que, neste momento, o foco da administração está nos vazamentos.

“Tentam, principalmente a oposição, colocar que Americana vive um caos no abastecimento de água. Mentira. Americana tem 95% de água tratada, que as famílias recebem em suas casas. Tem os problemas pontuais? É lógico que tem. Mas hoje o maior problema é a perda de água no sistema, e não a falta de água”, disse.

Para Chico, houve uma melhora com relação à falta d’água no município.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O DAE (Departamento de Água e Esgoto) tem um trabalho muito sério capitaneado pelo Marcão [Marcos Morelli, superintendente da autarquia], tecnologias de ponta, assessoria de ponta, tudo aquilo para fazer o melhor com o menor gasto possível. Nós estamos avançando nessa questão”, afirmou.

O prefeito também ressaltou que a falta d’água e os vazamentos não são problemas iniciados em seu mandato. “São coisas que vêm de muito tempo atrás. E nós estamos tratando com a maior responsabilidade possível essa questão”, comentou.

Comissão

Em janeiro deste ano, logo após Marcos Morelli assumir o comando do DAE, no lugar de Carlos Zappia, o departamento criou uma comissão para combater a perda de água no sistema de abastecimento da cidade. À época, o índice de perda estava em 45%.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Desde então, o grupo tem produzido um plano de ação, que está em fase final, de acordo com a autarquia.

“Estão sendo compiladas todas a ações, principalmente com relação aos custos de implantação de DMCs (Distritos de Medição e Controle), reforços de redes etc. Nesta fase final, estão sendo aguardados orçamentos e estudos de empresas especializadas”, informou o DAE, nesta quinta.

Segundo o departamento, algumas ações propostas pela comissão já estão sendo executados pelo DAE, como a força-tarefa para redução de vazamentos, com aumento de 11 para 14 no número de equipes de manutenção.