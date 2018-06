Maior festa de todos os tempos

A tradicional festa de Santo Antônio, realizada pela Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, chega a sua 118ª edição cheia de novidades. O evento acontece entre os dias 01 a 24 de junho e já é considerado “o maior de todos os tempos” pela organização. “Serão 14 dias de festa, quatro a mais que no ano passado, e teremos a maior estrutura da história do evento”, orgulha-se o diretor-geral do evento, Carlos Fernando Martins.

Para esta edição o espaço físico foi ampliado até a Rua Vieira Bueno (em frente ao templo). Tal mudança permitiu aumentar de 400 para 800 o número de mesas disponíveis na festa. Nessa mesma área ficará o novo palco móvel – uma carreta específica para shows. A via permanecerá interditada apenas nos horários de festa, a partir das 18h, de modo a não interferir no fluxo de carros no centro comercial de Americana. Foto: Débora de Souza - O Liberal.JPG

E as mudanças não param por aí. Para maior conforto e segurança do público, a área externa será totalmente protegida por coberturas de “vão livre”. “Esse tipo de cobertura é mais alta e isso ajuda a escoar a fumaça do churrasco e de outras barracas. Essa cobertura chama vão-livre porque não tem aqueles pilares no meio, como das tendas tradicionais”, explica o diretor. Nesta edição, as barracas serão administradas por empresas e profissionais do ramo alimentício. Ao todo serão 33 barracas com cardápio variado, incluindo pratos italianos – nhoque recheado e o rigatoni – feitos na hora com ingredientes caseiros sob o comando do chef italiano Babbo Marco, do Circolo Italiano di Americana. “Cardápio italiano para uma festa de origem italiana”, comemora Martins.

Toda a arrecadação da festa será revertida em prol das obras e ações sociais da basílica. De acordo com o reitor do templo, padre Leandro Ricardo, parte do dinheiro será destinado ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula, de Americana, que atualmente passa por dificuldades financeiras. Foto: Divulgação

Novo sistema de cobrança

Outra novidade é o sistema de cobrança. Em vez das fichas impressas, o evento disponibiliza um cartão de consumo (semelhante ao cartão utilizado na área de “games” dos shoppings centers) em que o público poderá adicionar crédito direto nos caixas. Totens espalhados pela festa vão permitir a consulta do saldo para controle do usuário. O cartão tem validade para todos os dias de festa e será vendido a R$ 4, valor que poderá ser reembolsado na devolução do mesmo. “O cartão tem a imagem de Santo Antônio e logo da festa. A pessoa tem a opção de devolvê-lo ou guardá-lo como suvenir”, observa Martins.