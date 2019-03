‘Maior desafio é comportamental’, diz presidente da Conaje

A 11ª edição da SJE (Semana do Jovem Empreendedor), organizada pelo NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores) do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, Cosmópolis e Nova Odessa começou nesta segunda-feira (11) e vai até sexta (15). A abertura ocorreu às 9h no prédio do Ciesp em Americana.

Um dos convidados para a cerimônia foi o presidente da Conaje (Confederação Nacional de Jovens Empresários), Marcelo Quelho Filho. Ele acredita que um dos principais objetivos dessa semana é mostrar para os jovens que empreender “não é fazer macarrão instantâneo”. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Ele não vai começar hoje e virar o Facebook em três minutos, nem em três dias e talvez nem em três anos. Empreender é persistência, montar, quebrar, aprender, resistir e seguir em frente”, disse Filho.

“O maior desafio é comportamental. Temos muitas formações técnicas para empreendedores, mas a gente esquece de focar, principalmente se falando de jovem, no treinamento comportamental desses empreendedores. Não vai ser sucesso do dia para noite e ele não pode desistir”, comentou o presidente.

Segundo o coordenador titular do NJE de Americana, Luccas Duque, a programação do evento foi pensada em duas frentes: capacitar o jovem através do conteúdo, com palestrantes com “bagagem” na área, e painéis para mostrar os desafios do empreendedorismo e também inspirar.

“A gente tem uma cultura muito desenhada para formar bons funcionários. Quando precisa de bons empreendedores a gente rala bastante. Realmente falta uma base na construção da sociedade, algo que realmente incentive o empreendedorismo. E o nosso papel enquanto NJE é justamente encontrar esses jovens e engajá-los para que possam assumir esses papéis de protagonistas e realmente trabalhar em prol do empreendedorismo”, afirmou Duque.

PROGRAMAÇÃO

O primeiro painel do evento acontece nesta segunda-feira (11) na Unisal (Campus Maria Auxiliadora), com o tema “Empreendedorismo Inovador”. Os palestrantes são Aldo Tumolin Júnior (Helpmóvel), Emerson Aparecido Fávero (Artezanal Móveis e É Original), e Ricardo Vieira.