Maio tem queda de casos de dengue em Americana

Prefeitura tem feito ações contra a dengue - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O número de casos de dengue neste mês, em Americana, é proporcionalmente menor do que a quantidade registrada em abril, conforme dados informados pelo secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Até a última terça-feira, a cidade somava 576 ocorrências da doença em maio. Em abril, o município havia contabilizado quase o triplo: 1.614.

“A gente já consegue ver uma queda nos índices com relação ao que estava acontecendo no mês de abril. Isso não é à toa. Tem todo um trabalho sendo feito”, afirmou o secretário nesta quarta, durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Ao enumerar as ações realizadas pela prefeitura, ele citou a contratação de uma empresa para os trabalhos de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue; a capacitação de leituristas da CPFL para, ao visitarem as residências, identificarem potenciais criadouros; e uma ação de conscientização nas escolas.

“A Vigilância está fazendo lives e trabalhos nas escolas, tanto com os diretores das escolas municipais e estaduais quanto com os professores e alunos, na perspectiva da educação em saúde”, disse.

Até terça, Americana já tinha registrado 2.886 casos da doença neste ano, dos quais seis resultaram em morte. Trata-se do maior número anual de óbitos causados pela dengue na história do município.