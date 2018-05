Maio Amarelo encerra ações com 4.075 abordagens

O Movimento Maio Amarelo encerrou na manhã desta quarta-feira (30), na sede do Poupatempo e Detran (Departamento Estadual de Trânsito), as ações de conscientização para um trânsito mais seguro.

Os pedágios educativos e as atividades de orientação destinadas aos motoristas, pedestres e ciclistas tiveram início no dia 8 de maio pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), em parceria com o Tiro de Guerra, Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), entre outros apoiadores. Ao todo, foram realizadas 4.075 abordagens. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

As ações educativas do Movimento Maio Amarelo – “Nós somos o Trânsito” foram realizadas nas principais vias e avenidas da cidade, com abordagens e distribuição de panfletos na Avenida Iacanga, Avenida Cecília Meirelles, Avenida de Cillo, Avenida Campos Sales, Rua Maranhão, área central, entre outros locais.

Segundo o secretário adjunto e autoridade municipal de trânsito, Eraldo Camargo, as ações da campanha atingiram o objetivo para a conscientização da população com o objetivo de alertar motoristas e pedestres para a prevenção de acidentes e óbitos no trânsito. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O casal Antonio e Normalina de Siqueira receberam as orientações no encerramento da campanha no Poupatempo. “Achamos válido o trabalho realizado aqui hoje para evitar acidentes de trânsito e preservar vidas”, comentaram.

O diretor do Detran, Marcos Kotti, ressaltou a importância da prevenção para reduzir acidentes. “É extremamente importante este trabalho de orientação porque chama a atenção da população para os índices de acidentes no dia a dia e como evitá-los, promovendo a conscientização”.

Para a administradora do Poupatempo, Rosana Rodrigues Silva, o trânsito não é somente o veículo. “A partir do momento em que a pessoa se conscientiza de que o trânsito não é somente o veículo, mas motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas, todos podem ser respeitados”, concluiu.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.