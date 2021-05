Depois de um ano de pandemia, mães relatam os desafios de uma jornada tripla

Cansaço é a palavra que define a maternidade no último ano. O período marcado pela pandemia da Covid-19 fez com que muitas mães perdessem as redes de apoio. Com o distanciamento imposto pelo vírus, o lar se tornou o ambiente de expediente, escola, lazer e descanso. A jornada tripla de atividades, com os cuidados da casa, dos filhos e do trabalho, se transformou em uma jornada ininterrupta para as mães nesse período.

Neste Dia das Mães, o LIBERAL relata a história de quatro mães de Americana que mostraram os desafios de viver essa fase pandêmica. Renata perdeu o emprego em março de 2020. Helena se separou do companheiro em abril do ano passado. Kátia passou a trabalhar em casa. Gislane teve o setor de trabalho fechado na pandemia.

Apesar das particularidades de cada história, há algo que as unem: o esgotamento. Na tentativa de lidar com todas as preocupações, em meio a tarefas que só aumentam, o tempo destinado ao autocuidado deixou de existir.

O trabalho da maternidade muitas vezes é invisível e subestimado pela sociedade. Mesmo com os dias difíceis, o que sustenta as mães é o amor aos filhos. A “remuneração” em afeto é o que as mantêm firmes na busca por dias melhores. estagiária, sob supervisão de

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Gislane, 40, mãe de três: ‘Sou babona’

A promotora de eventos Gislane com os filhos Gabriel, Giulia e Giovana – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal.JPG

Um sobrado de sete cômodos, três banheiros e uma garagem deixou de ser apenas o lar da família Sales para também ser local de trabalho, lazer e escola. Reinventar-se no trabalho para conseguir manter as contas em dia enquanto lida com os filhos em casa é a realidade pandêmica da promotora de eventos Gislane Sales, de 40 anos.

Mãe de três – Giulia, de 3 anos, Gabriel, de 12, e Giovana, de 18, Gislane contava com a ajuda da própria mãe para cuidar dos filhos enquanto não estavam na escola em uma realidade anterior à chegada do vírus.

O trabalho era fora de casa, em um buffet infantil. Como setor de eventos passou a maior parte do tempo fechado, Gislane decidiu cozinhar em casa para vender para fora, ao mesmo tempo em que tenta ajudar os filhos nas aulas online e mantém a casa em ordem.

“É difícil. O site das aulas é complicado e preciso ajudar a ensinar coisas que nem lembro mais. O Gabriel tem déficit de atenção, antes eu pagava uma psicopedagoga para ele, mas agora não tenho mais dinheiro para isso”, diz.

Com o aumento das tarefas, a promotora não consegue mais encontrar um tempo para ela mesma. “Me sinto acabada”, comenta, depois de relatar que não pratica mais exercícios físicos ou cuidados com a aparência. Apesar de todo o cansaço, a promotora diz não se sentir culpada da situação e que “tudo vale a pena pelos filhos”.

“Cada filho tem um momento diferente. A Giulia faz as gracinhas delas, me beija e abraça toda hora. O Gabriel fala ‘eu te amo’ 24 horas por dia. A Giovanna é superesforçada, só me dá orgulho. Eu sou uma mãezona babona”, conclui.

Renata, 39, mãe de 2 diante do autismo

A administradora Renata e o filho Vail – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

Mãe de dois, a administradora Renata Luiza Sales, de 39 anos, teve a rotina alterada com a pandemia. Ela perdeu o emprego em março de 2020 e desde então não retornou para o mercado de trabalho. Com mais tempo em casa, teve uma surpresa: percebeu que o filho mais novo, de dois anos, tem autismo.

Renata costumava levá-lo para a escola e ir trabalhar. Ao final do expediente, buscava o filho. As tarefas domésticas eram divididas com uma ajudante contratada. Agora, em casa e sem emprego, passou a fazer todo o trabalho. “Acabou que não só eu perdi o emprego, a Bia, que era minha ajudante em casa, também acabou perdendo”.

A administradora atualmente mora com o marido e com o filho Vail, que carinhosamente apelidou de “Vailzinho”. O mais velho mora com o pai. Enquanto o atual companheiro está no expediente, Renata é dona de casa, mãe e professora.

“Se não estivesse em casa, não teria conseguido visualizar tão precocemente o autismo do meu filho. Quando comecei a enxergar que ele estava tendo dificuldades, num primeiro momento eu me assustei e chorei muito, mas a gente aceitou e começamos a batalhar para que ele melhorasse”, diz Renata, que conta com o apoio do marido.

Ela diz que nunca imaginou que trabalharia tanto sendo mãe. Mas, apesar do cansaço, a retribuição de amor é gratificante para ela. “Só de ver o desenvolvimento dele, de ver que a gente tem um lar, um lugar para gente viver, é satisfatório. É só carinho. É só amor”, conclui.

Kátia, 31, e Pedro: segurar as pontas

A contadora Kátia e o filho Pedro – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal.JPG

Era o primeiro ano do Pedro na escola, em fevereiro de 2020. Pela primeira vez, depois de conseguir realizar um implante auricular, o menino de 3 anos começaria a ter contato com outras crianças e a estimular a audição e a compreensão. A animação da contadora Katia Rocha, de 31 anos, durou pouco. Um mês depois as escolas fecharam.

Pedro tem deficiência auditiva. Com o implante, também começariam as terapias, que foram paralisadas com a pandemia. O convívio familiar nesse período se tornou restrito, o que prejudicou o desenvolvimento do tratamento. “Fico bem tensa. É a preocupação de não deixar o rendimento dele parado, pensando em todo o estímulo que ele iria receber se não tivesse a pandemia. Ao mesmo tempo, tenho que me manter a dona de casa e ainda continuar sendo profissional”, diz Kátia.

A contadora segue trabalhando em home office desde março de 2020, juntamente com o marido. Apesar de o filho ter voltado às aulas presenciais neste ano, Kátia passou nove meses no desafio de acompanhar Pedro com aulas online. Hoje, Pedro segue nas aulas presenciais, e Kátia já é capaz de notar a diferença e evolução do filho.

Não é com a mesma frequência que consegue um tempo de autocuidado e toda a preocupação é voltada para o menino. Mas, apesar de toda angústia, não se culpa pela situação. “Será muito mais gratificante lá na frente ver seu filho bem e pensar que conseguiu segurar as pontas”.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Helena, 28: desafio diário de ser mãe

Mãe solo de dois filhos, Helena diz não perceber a força que tem em manter tudo em ordem – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

Reconhecer-se uma “supermãe” é uma tarefa diária para a autônoma Helena Campos, de 28 anos. Mãe solo de dois filhos, ela diz não perceber a força que tem em manter tudo em ordem.

Além da dificuldade de ser mãe e estar com o filho Nicholas, de 7 anos, estudando em casa, e a filha Olívia, de 1, que requer atenção especial, ela se viu sozinha na pandemia. “Um dia ele saiu para trabalhar e não voltou mais”, comenta sobre o ex-companheiro, que deixou a família em abril de 2020.

Desempregada, ela começou a vender produtos de beleza para manter as contas em dia. “Vendo para as clientes porque elas precisam arrumar um tempinho para se cuidar, mas eu mesma não consigo. Se vou limpar o rosto, já tenho que socorrer minha filha que está subindo no sanitário”, diz, entre risadas.

Antes da pandemia, a autônoma morava com a mãe, que a ajudava nas tarefas. Hoje, a mãe a ajuda aos finais de semana, quando Helena consegue sair para fazer vendas e entregas.

“Tem muito trabalho que ninguém vê. A gente dá bronca, brinca, dá atenção, acordamos de madrugada, leva para o hospital e ainda tenho que deixar a casa em ordem”, detalha.

Apesar de todas as dificuldades, Helena garante que ser mãe é gratificante pela retribuição de amor e carinho. “A gente se cobra demais, principalmente por ser mãe solo. Mas quando a gente escuta um ‘eu te amo’, um ‘obrigada, mamãe’, é recompensador”, conclui.

*Estagiária, sob supervisão de Talita Bristotti e João Colosalle