Mãe, filha e neta são feitas reféns durante assalto em residência no Jardim Terramérica I

Mãe, filha e neta foram feitas reféns durante assalto em residência no Jardim Terramérica I, em Americana, na noite desta quarta-feira (18). Cinco homens, sendo que um deles estava armado, abordaram as vítimas, as amarraram, amordaçaram e depois fugiram com diversos bens.

O caso ocorreu na Rua Professor Rosanio Braga. Segundo informações de uma das vítimas de 37 anos, por volta de 21h30, ela e sua filha de 13 anos chegavam à casa de sua mãe de 63 anos no Jardim Terramérica I, quando um Toyota Corolla ocupado por cinco homens encapuzados parou ao seu lado e um dos passageiros desceu armado, anunciando o assalto.

O grupo obrigou as vítimas a entrarem na residência, onde estava a idosa. As mulheres foram levadas a um quarto nos fundos, onde foram amarradas, amordaças e ficaram sob vigia de um dos criminosos, enquanto o restante do bando retirava diversos objetos da casa.

Após recolherem tudo o que queriam, os assaltantes foram embora abandonando as vítimas no local. Elas então conseguiram se soltar e acionar a PM (Polícia Militar).

As vítimas perceberam que os ladrões levaram um Jeep Renegada da mulher de 37 anos, o carro da idosa – um Hyundai HB20, além de dois celulares, cartões, três televisores, joias e eletrodomésticos.

A PM fez buscas na região, porém nenhum suspeito foi localizado. Já o Jeep pertencente a uma das vítimas foi encontrado no Jardim Alvorada e devolvido.

O caso foi registrado como roubo no plantão policial de Americana e deve ser investigado pela Polícia Civil.