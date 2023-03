Mãe e filhos de Americana que eram explorados em semáforos são resgatados por policiais da DIG

Uma mulher de 35 anos e seus dois filhos, de 5 e 8 anos, moradores da Vila Dainese, em Americana, foram resgatados, nesta quinta-feira (16), por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município depois de passarem quase dois meses sem contato com a família.

Segundo a polícia, os menores eram explorados pedindo dinheiro em semáforos de Araraquara, cidade onde foram encontrados junto da mãe, em um hotel. Antes disso, haviam passado também por Limeira e Ribeirão Preto para a mesma finalidade.

O namorado da mulher, um homem de 30 anos, foi o responsável por tirá-los de Americana, de acordo com o delegado Lúcio Antônio Petrocelli. O homem também teria feito ameaças de morte caso eles entrassem em contato com familiares.

Policiais com os meninos de 5 e 8 anos após o resgate – Foto: DIG / Divulgação

Em janeiro, a mãe e avó das vítimas procurou a Polícia Civil para comunicar que no dia 27 daquele mês a filha havia saído de casa com as crianças e não tinha retornado, além de não conseguir mais contato por meio do celular.

A suspeita era de que ela estivesse com o namorado, que havia conhecido em um aplicativo de relacionamentos. Ainda segundo ela, a mãe das crianças tem deficiência intelectual e era assistida pela Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais).

Depois do registro da ocorrência, os investigadores passaram a fazer buscas em postos, escolas, pesquisas em telefones, quebra de sigilo bancário e conseguiram chegar ao paradeiro das vítimas e do autor nesta quinta-feira, porque ele usou um cartão bancário da mulher no hotel em Araraquara, onde estavam hospedados.

Os policiais foram ao hotel e prenderam o homem, que já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma. Ele é de Piratininga (SP).

As vítimas foram levadas até a família em Americana, e as crianças ficaram sob a responsabilidade da avó materna. A mulher, que tem outra filha de 13 anos, prestou depoimento como vítima. O Conselho Tutelar de Americana também esteve presente na ocorrência.

“Ela acreditou nas promessas dele e foi embora. Depois ele fazia ameaças, caso ela entrasse em contato com a família em Americana, existindo inclusive alguns episódios de agressões”, explicou o delegado.

O caso foi apresentado na sede da DIG e o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica, ameaça, lesão corporal, violência psicológica, constrangimento ilegal e ainda responderá por submeter criança ao vexatório, conforme previsto pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).