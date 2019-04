Mãe e filho são assaltados na Vila Omar

Uma mulher e seu filho foram vítimas de assalto na noite desta terça-feira (24) na Vila Omar, em Americana. Ela seguia em seu carro – um Corolla, prata, 2016 – em direção à Fatec (Faculdade de Tecnologia de Americana), quando foi fechada por um Corsa de cor escura. Um homem armado e encapuzado desceu do carro em seguida.

Segundo boletim de ocorrência, o assaltante ordenou que a mulher e o filho saíssem do carro, tomou a direção e fugiu. Além do veículo, foram levados documentos pessoais e R$ 100 em dinheiro.

A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato com as vítimas. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Matéria de Patrícia Amorim, sob a supervisão de Claudio Gioria.