Mãe de ex-vereador é amordaçada durante assalto em Americana

Duas funcionárias sofreram coronhadas; criminosos tinham controle do portão da garagem do prédio

A mãe do ex-vereador Valdecir Duzzi, uma senhora de 83 anos, passou momentos de tensão, após ser rendida por dois assaltantes que invadiram o apartamento dela, no Centro de Americana, na manhã da quinta-feira (28).

Ela foi amordaçada com a fronha do próprio travesseiro. Duas funcionárias – enfermeira e doméstica) sofreram coronhadas. As vítimas foram amarradas com “enforca-gato”. Os suspeitos obrigaram a idosa a abrir o cofre e fugiram levando uma quantia em dinheiro e joias.

Bandidos acessaram a garagem do prédio utilizando um controle do portão – Foto: Reprodução / Câmeras de segurança

A câmera de segurança do prédio flagrou o momento da entrada dos criminosos, que teriam usado um controle remoto para acessar a garagem do prédio.

A idosa disse ao LIBERAL que, por volta das 10h, chegava do mercado, acompanhada da enfermeira, quando foram rendidas pela dupla que estava escondida atrás de uma porta. “O tempo todo diziam que iriam matar todo mundo. Ameaçou matar minha filha, que está acamada, e até minha cachorrinha”, desabafou a vítima.

A mãe do ex-vereador disse ainda que a doméstica foi amarrada na cama da filha da idosa, que sofre de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica). “Eles tinham um revólver e também chegaram a mostrar as balas para a gente. Depois que foram embora, eu chorei muito, fiquei com muito medo”, comentou.

Duzzi disse que, felizmente, eles não levaram o maior patrimônio que tem, que é a mãe. “Tudo isso foi um absurdo, foi muita audácia. Os assaltantes não tiveram somente informações privilegiadas, mas os meios, porque entraram com controle do portão eletrônico e entraram tranquilamente no prédio. Além da minha mãe e das funcionárias, imagino o sofrimento da minha irmã, que viu tudo, aprisionada no próprio corpo. Precisamos que os responsáveis sejam presos”, destacou o ex-vereador.

O boletim de ocorrência foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária). As imagens do circuito de câmeras serão fornecidas à Polícia Civil. Os criminosos ainda não foram identificados.