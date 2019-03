Mãe consegue primeira consulta para bebê depois de cinco meses

A balconista Vanessa Regina Novaes, 36 anos, conseguiu a primeira consulta com pediatra na rede pública de saúde de Americana para o pequeno Davi apenas para maio, quando ele terá completado cinco meses. A Secretaria de Saúde foi questionada sobre a demora e disse que vai buscar um encaixe “o mais breve possível”. Enquanto isso, a prefeitura não deu prazo para contratação de médicos para o sistema.

Moradora do Jardim da Mata, Vanessa tinha agendada uma consulta para fevereiro na ESF (Estratégia de Saúde da Família) do São José, quando o bebê estaria com dois meses. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No dia marcado, soube que a médica estava de férias e foi dispensada com a orientação de retornar nas segundas e sextas-feiras para tentar um encaixe. Ela fez isso por três vezes, sem sucesso.

“Me disseram que a agenda do pediatra ia abrir só em maio, e que se ele passasse mal era para procurar o Hospital Municipal. Graças a Deus ele está bem, engordou e cresceu. Mas eu acho um descaso”, desabafou.

Sem querer esperar a abertura da agenda, a balconista acabou procurando outro posto da Praia Azul. Uma funcionária ligou na ESF São José e conseguiu agendar uma consulta para a criança, mas havia vaga somente para 24 de maio.

“Eles sabem que é a primeira consulta do Davi, eu avisei”, reclamou. Segundo a prefeitura, houve um conflito na agenda médica, “visto que na ocasião a médica estava em férias. A Unidade de Atenção à Saúde vai buscar um encaixe o mais breve possível”, garantiu.