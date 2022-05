Maconha é levada para CDP de Americana escondida em tampa de sabão líquido

Tio do detento teve o direito de visitar o familiar suspenso e o preso foi isolado para procedimento disciplinar

Drogas estavam escondidas em tampa de sabonete líquido – Foto: SAP / Divulgação

Dois gramas de maconha foram levadas ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana nesta sexta-feira (13). A droga estava escondida em uma tampa da embalagem de sabão líquido.

De acordo com informações da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), o tio de um detento tentou entrar com a maconha no Centro de Detenção, mas o entorpecente foi encontrado durante o procedimento de revista das mercadorias, realizadas pelos agentes de segurança.

Diante do ocorrido, o preso envolvido foi isolado preventivamente para procedimento disciplinar e o familiar foi suspenso temporariamente das visitas ao sobrinho.