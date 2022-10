Lula foi mais votado do que Bolsonaro em só 8 das 512 urnas de Americana

Levantamento do LIBERAL mostra predomínio bolsonarista e voto petista em seções periféricas

Boletins de cada urna eletrônica foram verificados na contagem - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Mais votado nacionalmente no primeiro turno das eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só venceu em oito das 512 urnas de Americana. Jair Bolsonaro (PL) manteve predomínio na cidade, vencendo nas outras 504 seções eleitorais. Apesar do número expressivo, ele é inferior ao das eleições de 2018, quando foi o mais votado em todas as urnas de Americana. Os dados foram levantados pelo LIBERAL a partir de informações dos cartórios eleitorais sobre os votos em cada urna.

Lula foi o mais votado em urnas de bairros de regiões periféricas, como Praia Azul, Cidade Jardim e São Jerônimo. Foi nesses lugares que, no último pleito eleitoral, em 2018, o atual presidente venceu com menos vantagem em relação aos demais adversários. No entanto, ele ainda foi o mais votado em todos os bairros onde havia seções eleitorais.

No primeiro turno de 2018, Bolsonaro foi o candidato mais votado em Americana, com 64,3% dos votos, contra 10,59% de Ciro Gomes (PDT) e 9,97% de Fernando Haddad (PT). Em 2022, recebeu 60,14%, seguido por Lula (PT) com 29,6% e Simone Tebet (MDB), que teve 5,31%.

Apesar do domínio em Americana, Jair Bolsonaro ficou atrás de Lula no primeiro turno nacionalmente. O petista teve 48,43% dos votos, com cerca de seis milhões a mais que o atual presidente, que terminou com 43,20%.

Para transformar a vantagem em triunfo no segundo turno, o PT trabalha para convencer o eleitorado conservador da RPT (Região do Polo Têxtil). De acordo com a vereadora Professora Juliana Soares (PT), que foi candidata a deputada estadual, a sigla tem um calendário de atividades para Americana neste mês.

“A gente tem insistido na ideia de que o interior só é lembrado na hora de lamentar resultado eleitoral. As campanhas do PT precisam de estratégia específica para o interior”, avalia a parlamentar, que recebeu 12.126 votos no último domingo.

*Estagiário sob supervisão de Bruno Moreira

Colaboraram João Colosalle e Paula Nacasaki