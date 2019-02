Luiz de Queiroz fica fora de concessão na SP-304

A Rodovia Luiz de Queiroz, que passa por Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba, ficou de fora dos trechos da SP-304 que serão concedidos para a iniciativa privada pelo Governo do Estado de São Paulo. De acordo com material disponibilizado pela Artesp para consulta pública nessa segunda-feira (18), três trechos da SP-304 serão privatizados.

Foto: João Carlos Nascimento/ O Liberal

O primeiro deles vai do km 256+760 ao km 293+910, entre os municípios de Jaú e Dois Córregos. O segundo trecho começa no km 198+140 e vai até o km 256+760, de Torrinha a São Pedro. E o último vai do km 168+512 ao km 198+140, entre Marília e Panorama.

Já a SP-308 será concedida no trecho entre Charqueada e Piracicaba, do km 173+622 ao km 194+200.

Investimento

Anunciada na última sexta-feira pelo governador João Doria (PSDB), a concessão prevê investimentos de R$ 9 bilhões em um período de 30 anos, com obras de ampliação e modernização de infraestrutura de 1.201 quilômetros de rodovias, além de 417 quilômetros de vias duplicadas.

“O novo lote ligará a região de Campinas, desde Piracicaba até Panorama, no extremo oeste do Estado, divisa com o Mato Grosso do Sul. (…) O novo lote é composto pela malha de 218 quilômetros atualmente operada pela concessionária Centrovias, do Grupo Arteris, cujo contrato vence este ano, além de 983 quilômetros operados pelo DER-SP que passarão a receber todas as modernizações do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo”, informou governo.