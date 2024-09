Lotofácil da Independência tem apostas de até R$ 46 mil em Americana

Valor do prêmio principal, que no sorteio de segunda não acumula, tem estimativa de chegar a R$ 200 milhões

O sortudo que conseguir 15 dezenas dentre as 25 opções de números da Lotofácil da Independência vai levar para casa aproximadamente R$ 200 milhões. O sorteio da CEF (Caixa Econômica Federal) acontecerá na próxima segunda-feira (9), às 20h.

As lotéricas de Americana já registraram várias apostas de empresas com o jogo com 20 dezenas, que custa R$ 46.512. Mas também teve quem decidiu apostar para ter mais chances sozinho. Em um estabelecimento na Avenida Cillos, por exemplo, duas pessoas fizeram jogos individuais nesse valor, somente na última semana.

Apostas das Lotofácil da Independência podem ser feitas até segunda-feira – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Flávia Helena da Silva, gerente da lotérica, afirmou que os clientes têm procurado a unidade com mais frequência na última semana. Ela comentou sobre o prazo para fazer as apostas, lembrando do feriado do Dia da Independência, neste sábado (7).

“No sábado, somente as lotéricas que ficam anexas aos supermercados ficarão abertas normalmente. As demais ficarão fechadas por conta do feriado. No entanto, as pessoas ainda podem fazer as apostas até às 17h de segunda-feira”, explicou.

Para a gerente de uma lotérica na Rua Fernando Camargo, Kênia Alves, o sorteio será especial e tem chamado a atenção das pessoas.

“Os jogos já estão sendo realizados há dois meses. O prêmio chega a triplicar os valores das apostas normais. Como não acumula, se não tiver um vencedor na faixa principal, o valor vai para quem acertar 14 dezenas e assim sucessivamente”, disse.

Segundo ela, as apostas podem ser feitas diretamente na plataforma online da Caixa, além das redes sociais da lotérica pelo Instagram e WhatsApp.

Aposentado Diogo Aparecido Hermínio já sabe o que vai fazer com o valor do prêmio se ganhar – Foto: Leonardo Matos / Liberal

O aposentado Diogo Aparecido Hermínio fez suas apostas e disse que se ganhar o montante vai visitar seu filho, que mora na Espanha, e ajudar os amigos.

“A gente também pode ajudar a vida das pessoas que estão próximas. Desta vez gastei R$ 180 nos mesmos joguinhos que fiz no ano passado. Já comprei bolão em outras ocasiões, mas não deu muito certo. Então decidi continuar tentando com meu próprio palpite. Pode dar certo”, comentou.