Lotérica em Americana chega a ter 16 mil apostas diárias da Mega da Virada

A esperança de ganhar os R$ 500 milhões na Mega da Virada tem movimentado as lotéricas de Americana. Por volta das 12 horas desta quinta era possível constatar filas com apostadores de vários perfis. Em média, 16 mil jogos são feitos diariamente em cada uma de duas lotéricas da cidade, segundo os gerentes dos espaços. Desde 2012, Americana não tem um vencedor de prêmio máximo dessas loterias.

O alto fluxo de apostadores tem surpreendido Kenia Alves, 38, gerente de uma lotérica no Calçadão da Rua Fernando de Camargo. Antes de conversar com a reportagem, ela atendeu uma pessoa que apostou R$ 8 mil. Muitos bolões também foram realizados no seu terminal.

Casas lotéricas de Americana têm registrado movimento intenso essa semana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Um dos apostadores, que não quis se identificar e que já ganhou três vezes a quina da Mega, acredita que uma vitória na Mega da Virada seria para “fechar o ano com chave de ouro.”

O seu maior desejo é comprar uma lotérica: “A minha vontade é de comprar um monte de lotérica. Eu tenho fábrica, mas acho que hoje se eu ganhasse na Mega da Virada, eu ia querer comprar um negócio desse tipo.”

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Não é o mesmo caso do aposentado Clovis Geraldo, 74, que sempre faz jogos com o valor mínimo. Ele está na esperança de ganhar pela primeira vez, o que o ajudaria a comprar casa, carro e viagens com a família.

“Eu com 74 anos já passei da hora de ganhar. Não preciso ganhar sozinho, é só ganhar. Se eu ganhar uns R$ 10 milhões já está ótimo. Aí não existe mais problema, só para escapar dos ladrões né”, brincou.

Mudar a vida da família também é o objetivo do aposentado Dirceu Faganello, 72, que apostou por meio de bolões. Em 2020, ele foi internado por conta da Covid-19, se recuperou e agora sente que precisa ajudar as próximas gerações financeiramente.

“A chance é praticamente zero, com os bolões vira zero vírgula um. Eu já estou velho, então não vou aproveitar muito o dinheiro, mas quero deixar os meus netos, bisnetos tranquilos”, disse.

DÉCADA

A última vez que Americana levou o prêmio máximo da Mega Sena/Mega da Virada foi em fevereiro de 2012. O apostador retirou o bilhete em uma lotérica da Vila Galo, que já não existe mais, e levou cerca de R$ 1,9 milhão.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), o registro mais recente foi em fevereiro de 2014, quando um apostador de Santa Bárbara d’Oeste levou R$ 111,5 milhões.

Hortolândia também teve um ganhador em abril de 2013, que levou aproximadamente R$ 6 milhões. Sumaré e Nova Odessa não têm vencedores registrados desde 1996 – quando iniciou a compilação de dados da Caixa Econômica Federal.