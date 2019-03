Loja Seller de Americana vai encerrar as atividades

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Lojas Seller de Americana, na Avenida Doutor Antônio Lobo, no Centro, vai fechar as portas. A única justificativa oficial da empresa é que se trata de decisão estratégica. O anúncio é classificado pela Acia (Associação Comercial e Industrial) como uma “pancada” no comércio, que já vive um período difícil.

A previsão é que a Seller encerre as atividades dentro de 30 dias, segundo o gerente David Elias, mas o prazo também está em aberto. “O próprio processo pode ser mais rápido, pode fechar isso aqui amanhã, mas a gente quer liquidar [as mercadorias].”

De acordo com Elias, a decisão vale apenas para a unidade de Americana. Ele afirmou que não tem dados sobre faturamento ou eventual queda no volume das vendas.

A loja começou uma promoção de fechamento, com desconto nos produtos da unidade, que vende itens como roupas, calçados e artigos de cama, mesa e banho. Segundo o gerente, o anúncio foi feito na última quarta-feira.

Segundo David Elias, que é gerente de uma unidade em Campinas e foi enviado a Americana para dar apoio à operação, são aproximadamente 15 funcionários na cidade.

Atendente de crédito da loja, Elaine Melo diz que desde o meio do ano passado o movimento na Seller vinha caindo. Segundo ela, após a implantação da nova Área Azul em Americana, que tornou a fiscalização mais rígida, a frequência de clientes caiu ainda mais, mas em nenhum momento a loja relacionou a decisão de fechar as portas a isso.

Para o coordenador da Distrital da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) para a região central, Clovis Yamasaki, o encerramento de atividades da Seller é “uma pancada muito grande” no comércio. “Uma loja grande dessas fechando, a atratividade do Centro diminui mais ainda”, lamentou.

De acordo com Yamasaki, o movimento e o faturamento vêm caindo na região central em virtude da crise econômica. Ele elogiou a instalação da nova Área Azul digital, com parquímetros, e rejeita a hipótese de que o novo sistema de estacionamento rotativo esteja relacionado com a queda na frequência por parte dos consumidores.

“O parquímetro pode ter sido que afetou 5%, no máximo 10%, porque é implantação e toda implantação tem seus problemas”, afirmou. “Mas o parquímetro em relação à crise que estamos passando não tem nada a ver.”

A rede de lojas Seller foi comprada em 2013 pela concorrente Leader, controlada pelo banco BTG Pactual. Segundo o site da Seller, em 2018 a rede tinha 104 unidades espalhadas pelo Brasil.

Em fevereiro deste ano, foram abertos 120 postos de trabalho no comércio da cidade, segundo os dados mais recentes do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério) do Ministério do Trabalho, divulgados ontem. No acumulado do ano, são seis vagas criadas.

Em 2018, foram abertos 307 empregos no setor – segundo ano a fechar no azul após três temporadas consecutivas de queda.