Loja Hippie fecha e retorna a quiosque

Desacelerando e voltando às origens, o americanense Elialdo Aquiles Bardou, de 67 anos, diz que a Loja Hippie Ana Lee cumpriu sua missão, além de ter sido um sonho realizado. Com a esposa, Ana Luzia Bolandin Bardou, de 61 anos, e os filhos Gabriel e Sidarta, a família fechou as portas abertas há mais de 25 anos na Rua Washington Luís, no Centro de Americana. Na última semana, o casal passou a se concentrar no quiosque da Praça Comendador Müller, onde a história começou, na década de 1970.

“Eu comecei aqui, solteiro ainda, com paninho no chão. Mais tarde progredimos aos tripezinhos. E depois nós conseguimos ser reconhecidos finalmente como cidadãos americanenses, artesões, e recebemos os primeiros quiosques, que eram verdes, de lata” lembrou Lee, como ficou conhecido.

O casal Ana Luzia e Elialdo, conhecido como Lee, no quiosque na Comendador Müller – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

A loja foi aberta em 1997, tendo como produtos principais artesanatos feitos com diferentes técnicas e materiais, bem como roupas e acessórios.

“Sempre procuramos promover a diversidade, com os artigos ligados ao rap, rock, reggae, e principalmente hippie, indianos, com incensos, essa coisa mais esotérica. Ana sempre foi envolvida com costura, tingimento, e precisava de mais espaço do que uma banca. Fazíamos sandálias, e tudo mais”, descreve.

Nascido em Americana, Lee conta que viveu menos de uma década longe da cidade em toda a sua vida, mas foi neste período em que mais aprendeu sobre a produção de artesanato.

“O verdadeiro artesão está pelas ruas. Os que melhoram passam a ser joalheiros. O artesanato exige criatividade e acesso às ferramentas, coisas que facilitem aquilo que você quer produzir. Não adianta querer enrolar um arame com as mãos, você tem que ter um alicate adequado”, revela, contando que os trabalhos manuais ainda são desenvolvidos por toda a família.

O incentivo à cultura, ou contracultura, extrapolava a loja, segundo conta Lee, com parcerias na realização de eventos, festas privadas e shows. Ele cita uma juventude em Americana, hoje com até 40 anos, que provavelmente leva lembranças dos eventos musicais e de diferentes estilos.

“A Loja Hippie gerou alguns filhos. Vários meninos que trabalharam com a gente hoje são tatuadores, músicos, seguiram na arte. E é muito legal ter contribuído para que eles pudessem seguir esses caminhos”, complementa ele, se referindo aos antigos funcionários.

O fim da loja e início de uma nova fase no quiosque da Praça Comendador Müller não é encarado pela família com melancolia ou tristeza, nem com ar de novidade, mas com muita tranquilidade. Ana e Lee contam sobre um desejo natural de desacelerar, deixar os horários mais soltos, um plano que foi antecipado em alguns anos devido à pandemia da Covid-19.

“Trabalhamos no quiosque e na loja a vida inteira, mas há quatro anos voltamos para ele e está supimpa, é o bastante. A loja era um plano nosso da vida inteira, matamos a vontade. Nossa expectativa é continuar, mas também desacelerar”, resumiu Ana.

O trabalho no quiosque continua, de acordo com Lee, por amor. Metade dos produtos vendidos são artesanais e feitos por eles mesmos, e continua a premissa de incentivar a diversidade. As vendas de roupas e artesanatos continuam pelas redes sociais. Familiares do casal também mantém lojas em Hortolândia e Sumaré. “Já sou aposentado, e continuo fazendo as coisas por amor. Quem ficou 40 anos nesse Centro não consegue sair daqui, né?”.