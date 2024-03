Locutora Érica Paixão será homenageada com nome de rua no Terrazul, em Americana

A locutora Érica Paixão, que morreu vítima da Covid-19 em 2021, aos 40 anos, dará nome à Rua 3 do Jardim Terrazul, em Americana. A homenagem foi aprovada pela câmara nesta terça-feira (12), em primeira discussão. A proposta é de autoria do vereador Vagner Malheiros (PSDB).

A locutora Érica Paixão, que trabalhou na Rádio Clube – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Desde 2017 até seu falecimento, Érica apresentava o programa Boa Tarde Clube, na Rádio Clube (AM 580), do Grupo Liberal.

Na justificativa do projeto, Malheiros cita momentos vividos pela locutora enquanto estava internada com Covid-19 no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

“Mesmo nos momentos difíceis no hospital, Érica levava conforto a pacientes e profissionais de saúde com seu humor e encorajamento. Este relato chegou à família por um homem que estava internado junto com ela. Ele estava desesperançoso com relação a sua melhora, e todos os dias ela o encorajava a não desistir, fazendo-o lembrar de sua família e principalmente de suas filhas”, diz.

Além de Malheiros, os vereadores Thiago Brochi (PL) e Thiago Martins (PV) também elogiaram a história de Érica durante a votação desta terça. A rua levará o nome completo da locutora: Érica Cristina Ribeiro.

Aprovada por unanimidade, a proposta passará por mais uma votação na próxima terça, mas não encontrará resistência para sua aprovação.