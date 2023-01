Os locais de prova do concurso público de Americana serão divulgados nesta sexta-feira (6), no portal da Empresa Avança SP ( www.avancasp.org.br ), responsável pelo desenvolvimento e aplicação das provas. Os inscritos também terão acesso a lista com os nomes e o total de inscritos, e convocação para as provas objetivas.

O concurso público da Prefeitura de Americana foi anunciado em outubro, quando as inscrições foram abertas. Ao todo, são 298 vagas para 92 cargos para todos os níveis de escolaridade.

Destas vagas, 25 são para candidatos com ensino fundamental completo e incompleto, 88 vagas (sendo 6 para pessoas com deficiência) para candidatos com ensino médio ou técnico, e 185 (sendo 4 para pessoas com deficiência) para candidatos com ensino superior completo ou magistério.

Os salários variam de R$ 1.653,70 a R$ 13.419, além de benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 730, almoço nos refeitórios da prefeitura e vale-transporte.