Locadora cobra R$ 2,8 milhões da Prefeitura de Americana

A locadora de veículos Comercial Germânica cobra judicialmente R$ 2,8 milhões da Prefeitura de Americana por conta de uma dívida de 2014.

O débito em si já foi pago pela administração, mas, segundo a ação, o valor cobrado se refere à atualização monetária e aos juros devidos.

A empresa, que aluga veículos para a prefeitura, já prestava o serviço em 2014. Naquele ano, de acordo com o processo, os pagamentos relativos aos meses de janeiro a dezembro não foram efetuados no prazo adequado. Em 2018, após notificações extrajudiciais da locadora, a prefeitura reconheceu que tinha R$ 3,7 milhões a pagar para a empresa.

O Executivo firmou um acordo para pagamentos parcelados até o fim do ano, com uma cláusula que impedia a empresa de cobrar qualquer outra quantia após a quitação do débito. No entanto, só três parcelas de R$ 300 mil cada foram pagas.

Depois, entre uma interrupção e outra, a prefeitura pagou à Comercial Germânica R$ 1,1 milhão em 2019, R$ 400 mil em janeiro de 2020 e R$ 1,4 milhão entre março e dezembro de 2020.

“Consequentemente, o principal do débito foi pago, restando, todavia, o pagamento da atualização monetária das quantias pelo IPCA/IBGE desde o surgimento da dívida, em 2014, e, ainda, dos juros devidos”, diz a locadora na ação.

A empresa ainda aponta que, em razão do inadimplemento do acordo firmado em 2018, a cláusula que a impedia de cobrar novos valores perdeu validade.

Diante disso, a Comercial Germânica decidiu acionar a administração na Justiça, em 28 de julho. O processo tramita na 3ª Vara Cível de Americana.

Na ação, além do valor, a empresa pede para que não haja audiência de conciliação ou mediação, pois diz já ter buscado diversos meios de acordo extrajudicial sem obter sucesso.

Procurada pelo LIBERAL, a prefeitura comunicou que “recentemente, tomou conhecimento formal da ação e, dentro do prazo processual, apresentará sua manifestação nos autos”.