Lixo espalhado em ponto de coleta incomoda morador do Jardim São Pedro

A maneira como os cidadãos depositam o lixo no ponto de coleta seletiva da Praça Evangelista de Nardo, no Jardim São Pedro, e a forma como a Prefeitura de Americana vem lidando com o assunto, geraram a reclamação de um morador da Rua das Primaveras.

Morador sugere que o ponto de coleta seja colocado no interior da antiga Emei Maracá – Foto: Divulgação

“A Prefeitura passa lá com o caminhão, ocasionalmente, e cata tudo. Mas quando fazem o uso, e dependendo de como, fica tudo espalhado, e a Prefeitura demora para voltar”, queixou-se Maury Casagrande, corretor de imóveis de 42 anos. “Não somos contra a reciclagem, de jeito nenhum, mas o problema é que a Prefeitura não cuida disso”.

A sugestão do morador é que o ponto de coleta seja colocado no interior da antiga Emei Maracá, onde o lixo não prejudicaria o solo, poderia ser vigiado, e o trabalho de retirada do material é facilitado.

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre o assunto, e respondeu que a Unidade de Limpeza Pública avaliará a situação para as devidas providências.

