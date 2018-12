Lixo em calçada causa reclamações no Terramérica

Um hábito de moradores da Rua Luiz Miante, no Jardim Terramérica, em Americana, se transformou num problema para os vizinhos. Sem lixeira em frente da casa onde moram, eles optaram por colocar o lixo na calçada, em frente a uma área municipal na mesma rua. O problema é que as sacolinhas ficam ao alcance dos cachorros, que espalham o lixo por todo o local.

Foto: Divulgação

“É tanto lixo que está atraindo até urubus”, informa a moradora Maria Sueli Renesto. Segundo ela, o problema é recorrente e está incomodando os vizinhos próximos à área. “Além da sujeira outro problema também é mau cheiro bastante forte”, completa. A moradora informa que as sacolinhas rasgadas não são recolhidas.

Em nota, a prefeitura informa que essa prática é considerada descarte irregular, sendo passível de multa, desde que tenha foto ou vídeo que comprove o momento do descarte. A Secretaria de Obras não tinha conhecimento desta situação e informou que irá encaminhar uma equipe ao local. Caso seja necessário poderá ser instalado um contêiner para descarte de lixo doméstico no local.

