Livros distribuídos não atendem todos os estudantes

Os livros didáticos distribuídos pela Prefeitura de Americana às escolas da rede municipal de ensino são insuficientes para atender a demanda. Duas mães ouvidas pelo LIBERAL reclamaram que os alunos estão dividindo um mesmo livro em sala de aula e que não podem levar a publicação para casa e usá-la como fonte de consulta nas tarefas porque nem todos receberam. O problema afeta crianças do 1º ao 5º ano e inclui as disciplinas de português, matemática, geografia, história e também ciências.

Uma das mães ouvidas (preferiu não se identificar) informou que a falta de livros atrasa o processo de aprendizagem. “Como não há livros para todos, o conteúdo fica atrasado. Quem está sem, precisa copiar tudo no caderno. Isso leva tempo”, disse. Foto: Divulgação

Os livros neste ano, segundo ela, são consumíveis. Isso significa que os alunos podem responder as questões no próprio livro e fazer anotações porque não precisarão devolvê-lo no final do ano letivo. “De que adianta o livro ser consumível, se não há livro para todo mundo?”, questiona.

Outra mãe ouvida pela reportagem informa que na sala onde seu filho estuda são 35 alunos. Pelo menos dez deles ficaram sem o material didático. Ela diz que as crianças estão tendo que fazer atividades em dupla ou copiar do livro para o caderno e como nem todas possuem a publicação, mesmo as que receberam não podem levá-la para as tarefas de casa.

Na sua avaliação, todos estão sendo prejudicados pela situação. “É um direito do aluno receber o livro. Se entregam para um deveriam entregar para todos”. MEC.

A administração confirmou ontem, em nota, a falta de livros para atender a demanda. Segundo a prefeitura, eles foram comprados e enviados ao município pelo MEC (Ministério da Educação) com base no censo de 2017. Desde então, segundo o argumento, a demanda de alunos na rede municipal vem crescendo.

“Se o número de alunos aumenta nesse período não tem como adequar livros e crianças. Em Americana, houve aumento de demanda em quase toda a rede”, diz em trecho da nota, sem informar o número da demanda.

Segundo a prefeitura, em março o MEC abre procedimentos administrativos para os municípios poderem solicitar mais livros. “A Secretaria de Educação de Americana está ciente do problema e, em março, vai pedir mais livros”, garante a administração municipal no comunicado.