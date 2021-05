Lives apresentam curso de Têxtil e Moda da Fatec

O curso de Têxtil e Moda da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana promove nesta quinta (27) e sexta-feira (28) lives que pretendem apresentar a formação e a maneira de ingressá-la neste ano, devido à pandemia da Covid (19).

A iniciativa é da estudante do 6º semestre Beatriz Cardoso, e a programação será transmitida a partir das 18h30, nos dois dias, pela página dela no Instagram (@modos.modas).

Na quinta-feira a estudante conversa com o coordenador Agnaldo Pezzo, que vai contar a história do curso de Têxtil e Moda, apresentar as disciplinas que compõe a formação, e explicar detalhes sobre o vestibular da Fatec neste ano, que terá seleção através de histórico escolar.

Na sexta-feira, a conversa é com as ex-alunas Claudia Viggiano e Marcela Vernizze, acompanhadas pela professora do curso de Têxtil e Moda, Maria Adelina. As ex-alunas vão contar ao público sobre as suas experiências no mercado de trabalho e como aplicam os conhecimentos adquiridos no curso.

Segundo Beatriz, a ideia é continuar promovendo as conversas online, abordando na próxima semana aspectos relacionados à produção científica possibilitada pelo curso.

VESTIBULAR DA FATEC

O vestibular da Fatec recebe inscrições até 15 horas do dia 7 de junho, pelo site.

No dia 16, a partir das 15h, será divulgada uma lista preliminar das inscrições deferidas e indeferidas; o período para recurso e retificação é entre 17 e 18 de maio, e a classificação geral será divulgada no dia 30 de junho, a partir das 15 horas.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), não serão aplicadas provas presenciais e o critério adotado será o da análise do histórico escolar. A classificação final vai considerar a média aritmética simples das notas das disciplinas de português e matemática da 2ª série do Ensino Médio.

Outras dúvidas podem ser esclarecidas no site da Fatec.