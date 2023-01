Número de inscritos em concurso da Gama é divulgada por instituto

São cerca de 9,7 mil inscritos para 39 vagas; provas ocorrem no dia 15 de janeiro

O Instituto Avança SP divulgou, nesta sexta-feira (6), o número de inscritos no concurso 01/2022 da Gama (Guarda Municipal de Americana), que contempla 39 vagas na autarquia.

No total, foram feitas mais de 9.720 inscrições. Existem 27 vagas para guarda masculino, três para guarda feminina, três para escriturário, quatro para cozinheiro, duas para ajudante geral, além de uma vaga de cadastro reserva para psicólogo.

Veja a lista de inscritos por cargos:

Os salários variam de R$ 1.751,53 a R$ 4.172,66. Além desses valores, os profissionais também receberão 50% a mais por conta do grau de risco, cesta básica de R$ 730 e vale-transporte.

As provas estão marcadas para 15 de janeiro de 2023, e o resultado sai no dia 20 de fevereiro. Haverá dois horários de prova: 9 horas, para os cargos de ajudante geral, guarda e psicólogo; e 14 horas; para as funções de cozinheiro e escriturário.

Os candidatos podem conferir os locais de prova neste link. Veja mais informações no site do Instituto Avança SP.

