Linha férrea demanda melhorias para projeto

O Trem Intercidades poderá trafegar pelos mesmos trilhos usados atualmente pelos veículos de carga, mas será preciso fazer melhorias na linha férrea. A informação consta de um estudo do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) sobre as alternativas para execução do projeto entregue nesta terça-feira ao secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.

O trem é um projeto do Estado que prevê o transporte de passageiros e que o governador João Doria (PSDB) pretende tirar do papel. Um dos trechos é entre Americana e São Paulo. A ideia do secretário é lançar o edital até o fim deste ano. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Baldy se reuniu na manhã de ontem com representantes do banco para analisar o estudo. Em outubro, a Rumo Logística, concessionária da linha férrea no trecho de Americana, disse que o compartilhamento das linhas era viável apenas até Campinas.

“Pode ser feito [o compartilhamento]. Certos trilhos existentes precisam de intervenções, de melhorias, mas pode sim ser feito”, afirma Baldy. “Transportar passageiro é muito mais delicado que transportar carga.”

No trabalho apresentado ontem, o banco analisou várias possibilidades de exploração de trem, com os respectivos custos – se feito por parceria público privada, por concessão ou totalmente pelo Estado, por exemplo. O trabalho e os valores previstos não foram divulgados.

Agora, o Estado vai negociar com o governo federal para que a União possa tratar com as concessionárias da linha férrea. Há, inclusive, a possibilidade de que as concessionárias façam as melhorias, mas isso dependerá da negociação entre a União e as empresas, diz Baldy. “O governo precisa dialogar com as concessionárias que obrigatoriamente precisam concordar, ou se vão entregar os trilhos para que nós façamos a concessão ou se farão as intervenções necessárias.”

Se as concessionárias fizerem as intervenções, o custo para o Estado diminuiria. O secretário deve se reunir ainda nesta semana com membros do governo federal.