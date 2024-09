Linha de ônibus do Portal dos Nobres tem reclamação sobre horário

Passageiros apontaram falhas em linha que vai do Terminal Metropolitano até o Portal dos Nobres - Foto: Leonardo Matos_Liberal

Passageiros têm relatado descumprimentos de horário nos ônibus da linha 112 do transporte coletivo de Americana, que compreende o trajeto do Terminal Metropolitano até o Iate Clube de Campinas e o Portal dos Nobres. Segundo usuários que procuraram o LIBERAL, por três vezes o ônibus das 7h deixou de sair do terminal devido à falta de motorista, o que tem prejudicado trabalhadores.

Após questionamento da reportagem, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), da prefeitura, disse que tem ciência do ocorrido e notificou a Sou Americana, empresa responsável pelo serviço, para que “providências sejam tomadas imediatamente”.

A diarista Maria Risomar Balbino da Silva Tossato, de 57 anos, pega todos os dias o ônibus das 7h para trabalhar em uma residência no condomínio Terras do Imperador. Entretanto, ela notou que nos dias 15, 21 e 22 de agosto o ônibus não saiu e ela teve de pegar outra linha, que para em um ponto na entrada da região da Praia Azul, e atravessar a Rodovia Anhanguera (SP-330).

“Há uns 30 dias dois pintores foram atropelados por atravessar a pista, então é muito perigoso. A gente arrisca a nossa vida para ir trabalhar. O que nos falaram é que quando uma linha com mais movimento fica sem motorista, eles tiram a 112 de circulação para passar o motorista para outra. Mas como fica a gente?”, questionou Maria Risomar.

“A gente paga imposto tudo certinho. A gente merece um pouco mais de respeito, porque muitas pessoas que vão lá no Portal dos Nobres ou no Terras do Imperador vão para trabalhar”, completou. Ainda de acordo com Maria Risomar há um temor de usuários que a linha 112 seja retirado do itinerário. Porém, de acordo com a administração, “não existe qualquer informação e isso não pode ocorrer sem a autorização da Utransv”.

Já Simone Magalhães de Freitas, 39, trabalha no setor de limpeza de uma empresa no Aeroporto de Americana. Na primeira vez que o ônibus descumpriu o horário, o empregador pagou um transporte por aplicativo para que ela pudesse ir trabalhar.

Porém, nas outras duas oportunidades, ela teve de bancar sozinha o custo da viagem. Ela disse que conhece outras mulheres que, nessas situações, têm dividido o custo da condução por aplicativo.

“O ruim é que se você não pega o ônibus das 7h, o próximo é só às 11h. A gente fica esperando, ninguém vem nos avisar se mudou o horário ou se não vai passar, aí depois tem de ficar dividindo Uber. Mas não dá para ficar pegando Uber, senão vai todo o salário”, disse.

Simone também relatou que foi dito a ela e a outros passageiros que os descumprimentos nos horários têm acontecido por uma compensação dos motoristas, ou seja, o condutor dos ônibus da linha 112 é transferido para outra linha com maior movimento e que pode ter algum trabalhador em férias.

Ao LIBERAL, a Utransv ressaltou que os passageiros podem informar problemas ou enviar sugestões de melhorias para a prefeitura. As reclamações podem ser feitas através do site da administração – americana.sp.gov.br (ícone atendimento digital) ou pelo telefone (19) 3475-9024.

Superlotação é problema em linha da Mathiensen

Os usuários da linha 114 do transporte urbano de Americana, que sai às 6h da Mathiensen e vai até o Terminal Metropolitano, têm reclamado de superlotação. Vídeos enviados para o LIBERAL mostram todos os bancos ocupados e várias pessoas de pé.

À reportagem, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), da prefeitura, afirmou que não recebeu reclamações sobre excesso no número de passageiros desta linha, sendo, portanto, um relato de algo pontual. A unidade ainda disse que é feito um levantamento diário e que este não apontou superlotação no ônibus das 6h.

Por fim, a administração destacou que preza por atendimento digno e de qualidade para todos os usuários e irá acompanhar a linha. Caso seja constatado um excesso de passageiros, notificará a Sou Americana, empresa responsável pelo serviço, para que as devidas providências sejam tomadas.

Embora a Utransv tenha afirmado que o problema é pontual, uma passageira, que não quis se identificar, por mais de um dia enviou vídeos mostrando que o problema. Nas imagens, ela entra no coletivo e não consegue passar na roleta devido à superlotação.

“É uma falta de respeito, os idosos sofrem para usar o ônibus nesse horário. Quando chega na Avenida Cillos, o ônibus está completamente lotado. Aí o motorista começa a abrir as portas de trás para as pessoas entrarem, só que elas não pagam, né?”, relatou.

“O próprio motorista, às vezes, pergunta para a gente se todo mundo já desceu ou se está vindo carro, porque o ônibus fica tão cheio que ele não consegue ver. Precisa colocar mais ônibus, talvez outro às 6h30”, completou.