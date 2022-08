Limpeza em Americana passará a contar com varrição mecânica

A limpeza urbana de Americana passará a contar com um novo serviço, o de varrição mecanizada, segundo a prefeitura. Esse incremento é uma exigência à nova empresa que for assumir os trabalhos. A contratação será realizada por meio de uma licitação aberta pelo Executivo nesta terça-feira.

A empresa vencedora também ficará responsável pela coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos até o aterro sanitário e também pelo fornecimento de contêineres, conforme publicação feita pela prefeitura no Diário Oficial do município.

Desde 2016, os serviços são realizados pela MB Engenharia e Meio Ambiente, cujo contrato está perto de vencer. O custo é de R$ 22,6 milhões ao ano.

Varrição mecanizada já acontece em outros municípios do País, como Porto Alegre (RS) – Foto: SMSURB / PMPA

Novidade, a varrição mecanizada já acontece em outros municípios do País, como Porto Alegre (RS). De acordo com a prefeitura da capital gaúcha, o trabalho ocorre por meio de um equipamento operado por um motorista treinado para essa função.

Motorizado, o equipamento possui escovas mecanizadas que varrem, fazem a raspagem e recolhem os resíduos com as mesmas similaridades de um aspirador de pó doméstico. A varrição ocorre no meio-fio das vias, ruas ou passeios públicos.

Em Porto Alegre, todos os materiais recicláveis também são aspirados e separados em compartimentos dentro da varredeira para, depois, serem descartados de forma correta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além da varrição mecanizada, o novo contrato em Americana também vai prever um aumento no quantitativo de determinados serviços, que não foram especificados pelo Executivo. Os detalhes estarão no edital que ficará disponível a partir desta quarta, no site americana.sp.gov.br e no Paço Municipal.

A sessão de disputa de preços está marcada para 13 de setembro, às 9h30, data e horário limite para credenciamento, apresentação das propostas e documentos. Os interessados deverão comparecer no Auditório Villa Americana, no Paço Municipal.