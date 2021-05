Liminar garante permanência de filho de Chico Sardelli em cargo na prefeitura

Franco Sardelli e o pai, o prefeito Chico Sardelli, durante coletiva de imprensa na Prefeitura de Americana, em abril - Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

A Prefeitura de Americana informou na tarde desta quinta-feira (27) que conseguiu no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) uma liminar que suspende a decisão da juíza Roberta Virginio dos Santos, da 4ª Vara Cível do município, de exonerar o filho do prefeito Chico Sardelli (PV), Franco Ravera Sardelli, do cargo de chefe de gabinete.

“O município de Americana não foi formalmente notificado da decisão solicitando a exoneração de Franco Ravera Sardelli do cargo de chefe de gabinete, mas entrou com um pedido suspensivo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concedido na tarde desta quinta-feira (27) pela 12ª Câmara de Direito Público”, traz nota da prefeitura.

Na ação, a Prefeitura de Americana voltou a defender que o cargo de Franco é equiparado ao de secretário municipal, ou seja, de um agente político, situação em que o STF (Supremo Tribunal Federal) já definiu ser possível a nomeação de parentes.

No despacho, o desembargador José Orestes de Souza Nery cita jurisprudência do STF.

“A jurisprudência de nossa Corte Suprema orienta-se maciçamente no sentido de conferir validez a nomeações dessa natureza. Preconiza que, ressalvada situação de fraude à lei, a nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política não desrespeita o conteúdo normativo do enunciado da Súmula Vinculante 13.”

A exoneração de Franco Sardelli foi determinada na última sexta-feira (21) pela Justiça de Americana atendendo a uma solicitação do Ministério Público local. O pedido, ajuizado pelo órgão, tem como base uma decisão judicial de 2007, em ação movida contra a administração municipal por conta de nomeações feitas à época.

Na ação, o MP diz que em 2007, o município foi condenado “a se abster de proceder a qualquer forma de provimento de cargos em comissão mediante a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do prefeito municipal, do vice-prefeito, dos secretários municipais e vereadores do município de Americana, sob pena de multa diária de um mil reais, na hipótese de descumprimento”.

O Ministério Público argumenta ainda que, após a nomeação de Franco Sardelli, encaminhou um ofício para a prefeitura, alertando sobre o descumprimento da decisão. Em resposta, o prefeito teria defendido a permanência do filho no cargo alegando que trata-se de um cargo de “agente político” e não “comissionado”, e que isso não seria vedado pela Constituição Federal.