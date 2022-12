Licitações frustradas provocam falta de medicamentos no Hospital Municipal

A falta de interesse em licitações abertas pela Prefeitura de Americana para compra de medicamentos provocou um desabastecimento na farmácia do Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi. Na manhã desta quarta-feira (30), o LIBERAL foi procurado por profissionais que atuam na unidade dizendo que há tempos têm faltado alguns remédios. Na lista enviada à reportagem, constam ao menos nove nomes de medicamentos que estariam em falta.

São remédios com indicações variadas, como, por exemplo, Cimetidina – usado para tratar úlceras estomacais e duodenais e prevenir sangramentos; Dramin – administrado em caso de enjoos, tonturas e vômitos em geral; Amiodarona – recomendado para distúrbios graves do ritmo cardíaco; e Midazolam – utilizado para sedação antes de procedimentos cirúrgicos ou de diagnósticos.

Segundo os profissionais que conversaram com o LIBERAL com a condição de anonimato, causou estranheza a falta desses medicamentos porque são nomes encontrados nas redes particulares de saúde, portanto, não estariam em falta no mercado. Esses mesmos profissionais informaram que alguns remédios são repostos pelos próprios médicos, que trazem de fora.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota, o hospital municipal disse que é desconhecida a entrada de medicamentos que não seja por meio do processo de compra via licitação ou ata de registro de preço, sendo todos os itens recebidos, conferidos e inseridos no sistema através de entrada por lote e validade.

A unidade confirma o “desabastecimento temporário de pontuais medicamentos” e atribui o resultado ao fracasso de seis licitações abertas entre junho e julho, que não tiveram nenhuma empresa interessada. Pelos processos, a Saúde almejava a compra de medicamentos injetáveis, para hipertensão e coração, antibióticos, antimicrobianos, anestésicos, anti-inflamatórios, psicotrópicos e de alto custo.

Segundo a Secretaria de Saúde, a falta de alguns medicamentos é um fenômeno nacional. “Isto se deve a um conjunto multifatorial de causas: primeiro tivemos a pandemia e a indústria alega problemas para trazer matéria-prima para a produção dos medicamentos no Brasil, visto que ainda temos uma dependência de outros países como China, Índia e etc. Outro fator que o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos aponta são os problemas logísticos e de fornecimento de embalagens”, argumenta.

A pasta salienta, no entanto, que na ausência de um fármaco, o mesmo é substituído por outro na perspectiva da continuidade do tratamento e sem gerar desassistência ou prejuízo ao paciente.