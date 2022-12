Licitação para reservatórios no São Vito e Gramado deve sair em março

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) prevê abrir, até março de 2023, uma licitação para construção de dois novos reservatórios, ambos com capacidade para 2,1 milhões de litros.

Um deles será instalado em um centro de reservação já existente no São Vito, na Rua São Miguel. O outro ficará no Parque Gramado, em frente ao cemitério, ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro.

Conforme a autarquia informou ao LIBERAL, “são regiões que cresceram bastante e demandam novos reservatórios”.

Reservatório atual do bairro São Vito – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Segundo o departamento, a estrutura a ser instalada no Parque Gramado vai beneficiar pelo menos 40 mil moradores, inclusive dos bairros São Jerônimo, Jardim da Paz, Pacaembu e da região da Balsa. O reservatório do São Vito, por sua vez, também atenderá o Jaguari, Nova Carioba, Vila Mariana e Bertine.

Em resposta a um requerimento do vereador Gualter Amado (Republicanos), o DAE comunicou que, no decorrer do próximo ano, também vai concluir a construção dos novos reservatórios dos bairros Cidade Jardim, Vila Santa Catarina e Jardim Ipiranga.

A previsão é encerrar os trabalhos em maio. De acordo com a autarquia, todas as obras estão dentro do orçamento traçado pela prefeitura para 2023 e aprovado pela câmara.

MAIS OBRAS. O cronograma também inclui a finalização da troca das redes de água do Jardim São Paulo e do São Vito, serviço que deve ser encerrado em abril, bem como a conclusão, até julho, da nova Estação Elevatória de Esgoto da orla da Praia Azul.

Na resposta ao requerimento, o DAE também aponta que o Plano Municipal de Saneamento se encontra defasado e que parte dele está sendo revisado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). O documento atual foi feito em 2015 e passou por revisão em 2017.