Licitação para construção de Caps Infantil é aberta

A Prefeitura de Americana abriu licitação para contratar uma empresa visando a construção de uma nova sede para o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) infantil do município, que hoje funciona no prédio que costumava abrigar a UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Dainese. A abertura das propostas está marcada para 9 de janeiro. Não há previsão para início e conclusão da obra.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde, o projeto do Caps infantil é de uma emenda federal no valor de R$ 999,6 mil com contrapartida municipal de R$ 364 mil. A emenda foi anunciada pelo prefeito Omar Najar (MDB) junto com o autor, Vanderlei Macris (PSDB), em junho de 2016.

A construção será entre a Avenida Cillos e Rua Hugo Beraldo, no terreno ao lado da UBS Cillos, no Jardim São José. Com a construção, a equipe que hoje atua na Vila Dainese será transferida. Atualmente, a unidade conta com 15 funcionários, sendo duas psicólogas, quatro técnicas de enfermagem, fisioterapeuta, agente de saúde, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeira, servente, recepcionista, psicólogo coordenador e um médico psiquiatra terceirizado.

A Rede de Saúde Mental do município conta ainda com Caps AD (álcool e drogas), para adultos com grave comprometimento decorrente do uso de sustâncias psicoativas, e Caps adulto, que atende pacientes com transtornos severos e persistentes.