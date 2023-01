Licitação de OS é homologada com vitória da Santa Casa de Chavantes

A Prefeitura de Americana publicou nesta quarta-feira, no Diário Oficial do município, a homologação do chamamento público vencido pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que vai administrar o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos.

A assinatura do contrato está prevista para esta quinta, na sede da Secretaria de Saúde. A Santa Casa, que atua como OS (Organização Social), havia feito uma proposta que prevê um custo de R$ 9,6 milhões ao mês pelos serviços, conforme o LIBERAL noticiou no mês passado.

A entidade se tornou uma organização social em 2020, mas já possuía um hospital próprio, que funciona há pelo menos 90 anos e atende a população da cidade de Chavantes e da região de Marília. As informações constam no site da instituição, que existe desde 1923.

Uma das primeiras ações da Santa Casa deverá ser a reabertura da UPA Cillos. A previsão do Executivo é colocar a unidade em funcionamento em março.