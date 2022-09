Licitação de obra atrasada de creche no Boer fracassa

A licitação da obra da Creche Escola no Jardim Boer 1, em Americana, fracassou. Nenhuma empresa fez proposta na sessão marcada para o último dia 13. A construção da unidade já soma dois anos e dez meses de atraso.

Como não houve interessados, o processo licitatório, realizado pelo governo estadual, consta como “deserto”. Nesta segunda-feira, em nota, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) garantiu que “um novo processo será estabelecido”.

O objetivo é retomar as obras, que começaram em outubro de 2018 e, hoje, estão paradas. Isso porque, em maio do ano passado, o Estado rescindiu o contrato com a construtora.

09 OBRA – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A Seduc justificou, à época, que o serviço estava em “ritmo desacelerado” e que havia “baixo número de funcionários para o andamento dos trabalhos”.

Segundo a pasta, a empresa executou 69,65% da construção. A retomada tem custo estimado em R$ 2,4 milhões, conforme edital dessa nova licitação, aberto em 29 de julho.

Na ocasião, a Seduc estimava um prazo de sete meses para a conclusão da obra, contados a partir da assinatura do contrato ou da ordem de início.

A secretaria disse, nesta segunda, que as ações começarão em até um mês após a homologação do processo licitatório.

“A previsão é que sejam realizados serviços de alvenarias, revestimentos e acabamentos, esquadrias, cobertura, instalações elétricas e hidráulicas, combate ao incêndio, pintura, complementação de muros de fecho, fechamento de setorização e portão, pisos externos, gramado e paisagismo, além de serviços complementares, tais como remoção de entulho e limpeza da obra”, comunicou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Quando abrir as portas, a creche atendará 130 crianças de 0 a 6 anos de idade, na Rua Glória. Haverá sete salas de aula, dois berçários, fraldário, lactário, solarium, sanitários e refeitório.

Inicialmente, havia a previsão de que a unidade ficaria pronta em novembro de 2019 e já receberia alunos a partir de 2020. O atraso já motivou cobranças na Câmara de Americana e na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).