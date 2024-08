Licitação de creche do Boer, em Americana, é reaberta e recebe propostas

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) recebeu propostas para retomar as obras da Creche Escola do Jardim Boer 1, em Americana. A licitação foi reaberta em 25 de junho, com valor estimado em R$ 2,1 milhões, e a sessão pública para que as empresas pudessem manifestar interesse em assumir o restante da construção aconteceu na última segunda-feira (5).

Iniciada em 2018 e atrasada há mais de quatro anos, a obra da creche está travada desde maio de 2021 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ao LIBERAL, a pasta confirmou que houve interessadas e disse que o certame entrará em fase de análise das propostas, que irá definir a vencedora. Não foram informados os nomes das fornecedoras nem o que ofereceram.

Iniciada em 2018 e atrasada há mais de quatro anos, a obra da creche está travada desde maio de 2021, quando o Estado rescindiu contrato com a então responsável pela construção.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda em 2021, uma licitação foi aberta, com custo para retomada estimado em R$ 2,4 milhões, mas não houve interessados. No novo certame deste ano, o valor projetado caiu para R$ 2,1 milhões.

Segundo levantamento da Seduc-SP, realizado em setembro de 2022, 69,65% da obra está concluída. No entanto, essa porcentagem pode ser alterada quando for retomada a edificação.

Em abril deste ano, a reportagem visitou o prédio inacabado e constatou que a estrutura tem sofrido com vandalismo e deterioração. As paredes possuem marcas de umidade e rachaduras. Já algumas telhas, janelas, pias e azulejos estão danificados.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Incômodo

A situação tem incomodado moradores do bairro, por isso a Prefeitura de Americana quer agilizar a conclusão. Em junho, o prefeito Chico Sardelli (PL) conversou com o secretário da Educação do Estado, Renato Feder, que confirmou a abertura da licitação o quanto antes fosse possível.

Além disso, em visita a Americana em abril deste ano, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a dizer que o objetivo era iniciar as aulas na creche em 2025. Entretanto, o novo edital coloca que o prazo para término das obras é de 210 dias a partir da assinatura do contrato.

Portanto, mesmo se as obras reiniciassem em setembro, por exemplo, a unidade não seria concluída a tempo de iniciar o ano letivo em 2025.

Quando abrir as portas, a creche atendará 130 crianças de 0 a 6 anos, na Rua Glória. Haverá sete salas de aula, dois berçários, fraldário, lactário, solarium, sanitários e refeitório.