Lição de casa não deve ser encarada como castigo

A lição de casa ajuda o aluno a consolidar o conhecimento adquirido em aula. As atividades também são oportunidades para o estudante perceber dúvidas e questionar os professores. Paralelamente, exercitam a autonomia e a disciplina necessárias não só para o estudo, mas para diversas exigências da vida.

Diante desta extensão da sala de aula, é importante que pais e cuidadores sejam parceiros, incentivando e acompanhando os estudantes, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, Os conselhos são dos professores Maria Vilma de Jesus Alencar Bonfim, de matemática, e Tiago Persan, de português, do Colégio Objetivo de Americana.

Com o auxílio dos professores, a reportagem reuniu mais orientações para a família conduzir as tarefas de casa da maneira mais proveitosa possível.

Planejar a rotina. Definir horário e local adequados – sem interferências – são os primeiros passos. Os filhos precisam de uma rotina diária, com planejamento das atividades, incluindo as tarefas escolares, segundo Vilma.

“A idade em que os responsáveis devem acompanhar as tarefas de perto pode variar de acordo com o desenvolvimento e a autonomia de cada um, mas é importante que essa transição aconteça gradualmente, para que ele se sinta seguro e confiante para realizar a tarefa sozinho”, completa Tiago.

Conferir volume de tarefas

A quantidade diária de tarefas precisa ser equilibrada, ou o aluno pode perder interesse e foco. O tempo dedicado precisa ser proporcional à idade e ao nível de desenvolvimento do aluno, permitindo tempo para outras atividades importantes, como brincar e descansar. Se a família perceber que as tarefas estão excessivas, é importante conversar com os professores.

Variar a dinâmica

“É interessante fazer a tarefa sozinho, para desenvolver a autonomia e a independência, mas também pode ser benéfico fazer em duplas ou em grupos, para estimular a cooperação e a troca de conhecimentos”, destaca Tiago.

Lidar com dúvidas

Diante de dúvidas nas tarefas, pais e filhos podem pesquisar e estudar sobre o assunto juntos, buscando fontes seguras como sites educacionais. Mas quando a família percebe dificuldades em determinada matéria, é importante conversar com o professor para entender melhor a situação e descobrir o que pode ser feito.

Incentivar e evitar críticas

“Nunca troque a lição por algo, como um brinquedo. Mostre seu interesse pelas tarefas, elogie a caligrafia, mostre que ele pode melhorar, sem criticar. Faça intervalos para tomar um lanche, descansar um pouco a mente, não adianta forçar demais; a lição não pode se tornar um castigo”, pontua Vilma.

“É importante que os pais não coloquem muita pressão e evitem críticas negativas. Ao invés disso, podem encorajar a buscar ajuda, estudar mais e se esforçar para melhorar”, complementa Tiago.

Diminua a pressão

“Quando a lição de casa se torna uma fonte de estresse para o aluno, é importante aliviar a carga e tornar a tarefa mais agradável. Uma forma de fazer isso é propor atividades lúdicas ou práticas relacionadas ao conteúdo. A tarefa de casa não deve ser um fardo, mas sim uma oportunidade de aprendizado”, ressalta o professor.

O que fazer diante de mau comportamento?

Quando a criança ou adolescente está copiando a tarefa de outros colegas ou da internet, mentindo que não tem tarefa, ou simplesmente não a faz, é importante entender os motivos. Podem ser dificuldades na escola, problemas pessoais ou pura procastinação, e os pais podem oferecer ajuda e incentivar a reflexão. “Mostre que esses atos não são legais e podem trazer consequências no futuro”, finaliza Vilma, destacando a responsabilidade.