LIBERAL só encontra um posto com combustível em Americana

Apenas o Auto Posto P4, na Avenida Abdo Najar, no bairro Cidade Jardim 1, tem combustível disponível neste momento, em Americana. O estabelecimento recebeu 30 mil litros de etanol na noite desta terça-feira e o proprietário acredita que a quantidade seja suficiente para abastecer durante o dia todo. O tempo de espera na fila é de cerca de uma hora.

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

O LIBERAL percorreu vários pontos da cidade – Avenidas Brasil, Iacanga, da Amizade e da Saudade – e não encontrou combustível. A maioria dos postos estava fechada. A reportagem também entrou em contato por telefone com estabelecimentos localizados na Rua Washington Luiz, no Centro; nas Avenidas de Cillos e Carmine Feola e nenhum deles tinha gasolina ou etanol. Disseram ainda que não havia previsão de chegada do produto.