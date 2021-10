LIBERAL retoma edições impressas de terça a domingo

As edições impressas do LIBERAL vão voltar a circular às quartas e sextas-feiras. A redução da circulação ocorria desde março do ano passado, por conta da pandemia da Covid-19. O retorno, portanto, passa a valer já a partir desta sexta-feira. Com isso, o jornal retoma as publicações do noticiário impresso de terça a domingo, como sempre fez nas últimas décadas.

Impressão do LIBERAL: preocupação com jornalismo de credibilidade – Foto: Arquivo / O Liberal

No ano passado, o LIBERAL optou por reduzir a impressão em dois dias da semana devido ao temor dos reflexos da pandemia. Na ocasião, havia receio, por exemplo, de que pudesse ocorrer desabastecimento de insumos, como papel-jornal, ou de que os efeitos econômicos pudessem ser maiores e duradouros. Apesar disso, a edição virtual continuou a ser publicada às quartas e sextas-feiras, trazendo os principais destaques do noticiário.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, defendida e promovida pelo Grupo Liberal, e a flexibilização das restrições para combater a pandemia, definiu-se a retomada da circulação tradicional do jornal, que há anos é considerado a principal fonte de informação sobre Americana e região.

“Nós tivemos uma mudança na publicação das edições impressas que obviamente não gostaríamos de ter, mas que foi importante para enfrentar algumas das adversidades deste período de crise sanitária e manter a viabilidade da produção jornalística de qualidade”, comentou o editor-executivo João Colosalle.

Apesar do hiato às quartas e sextas, Colosalle ressaltou que a apuração e a publicação do noticiário, especialmente local, não recuaram. “Pelo contrário, a cobertura que tivemos durante a pandemia tem sido algo histórico, que exigiu enorme dedicação do LIBERAL diante de um cenário inédito, de restrições, de dificuldades que não fazem parte da nossa rotina”, afirmou o editor.

“Há um grande esmero e uma grande preocupação em levar informação confiável e contextualizada para a comunidade, informação que seja útil e que, inclusive, salve vidas. Esse compromisso com o Jornalismo é algo do qual o LIBERAL não abre mão”.

Publicidade

A edição impressa, além de ser uma forma de estar por dentro do noticiário mais relevante do dia, de maneira organizada, também é opção para a exposição de marcas e negócios.

Diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani explica que o produto impresso é uma plataforma atrativa e de resultados comerciais. “O jornal em papel tem um grande apelo diante de um público fiel, que encontra nas páginas do LIBERAL a credibilidade e a relevância de um jornal que informa a região há quase 70 anos”, comenta.

Fernando lembra ainda a possibilidade de integrar a publicidade do impresso com outros formatos. “O Grupo Liberal é hoje uma plataforma multimídia, que permite que as marcas estejam em suas páginas impressas, em seu site e redes sociais e em duas rádios. É uma possibilidade única na região”.