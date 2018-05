LIBERAL pede que liminar seja revogada

O LIBERAL pediu nesta quinta-feira a revogação da liminar que determinava a exclusão do site do jornal da reportagem que narrava suposta propaganda eleitoral antecipada feita pelo prefeito de Americana, Omar Najar (MDB). O jornal apresentou defesa e entende que teve seu direito de liberdade de imprensa cerceado. Ainda nesta quinta, a APJ (Associação Paulista de Jornais) divulgou nota em que considera a decisão judicial um “equívoco”. Outras associações, como a ANJ (Associação Nacional dos Jornais) e Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) também prestaram solidariedade à redação.

Na terça-feira, decisão monocrática do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) determinou a retirada da reportagem a pedido do diretório do PT em Americana. Para a justiça, a divulgação do discurso do prefeito na reportagem configuraria propaganda eleitoral antecipada.

Em nota, a APJ ressaltou que o partido se baseou na própria reportagem do jornal para denunciar o caso à justiça, inclusive, citando as mesmas fontes ouvidas pela reportagem que comentavam a possibilidade de propaganda antecipada eleitoral por parte do prefeito.

“Nada mais fez o jornal do que cumprir seu dever informativo de levar à sociedade informação relevante, de notório interesse público, por meio de relato jornalístico, e repercutindo o assunto com especialistas do direito eleitoral”, diz a APJ.

Em editorial publicado nesta quinta-feira, o LIBERAL considerou a decisão uma forma de censura. O jornal retirou a reportagem de seu site nesta quinta-feira. Na defesa apresentada à justiça, o advogado Ailton Sabino, que representa o LIBERAL, pede a revogação da liminar, para que o jornal possa manter a reportagem publicada. Não há prazo para o julgamento.