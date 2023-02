LIBERAL leva capas históricas à exposição no Tivoli Shopping

Exposição no Tivoli terá 70 capas consideradas relevantes na história septuagenária do LIBERAL - Foto: Divulgação

Visitantes do Tivoli Shopping poderão conferir a partir da próxima quarta-feira, 15, uma exposição com as principais capas publicadas pelo LIBERAL durante os seus 70 anos, completados em 2022. A iniciativa é uma parceria do jornal com a FAM (Faculdade de Americana) e com o shopping.

Os painéis onde estarão expostas 70 capas históricas ficarão na área do espaço coworking da FAM e no corredor em frente aos restaurantes Coco Bambu e Estação Valentina, próximo ao acesso principal do shopping.

A escolha das capas foi feita pelo jornal, que buscou destacar edições que trouxeram notícias que impactaram a região, o Brasil e o mundo. Estarão expostas páginas como as que noticiaram as finais e títulos de Copa do Mundo, a eleição do Papa Francisco e tragédias como a do 11 de Setembro, a morte de Ayrton Senna e a queda do avião dos Mamonas Assassinas.

Entre os destaques regionais, o incêndio do Walmart, a crise provocada pela greve dos caminhoneiros, a pandemia da Covid-19 e o acesso do Rio Branco à elite do futebol paulista. Capas históricas, como a primeira edição do LIBERAL, de 1952, e a de quando o jornal foi invadido e depredado por empresários também estão na exposição.

Único jornal impresso e diário em atividade em Americana, o LIBERAL completou 70 anos em 2022. Desde então, construiu um legado em informar a comunidade de Americana e região e uma credibilidade que o garante como fonte confiável de informações, especialmente em tempos de fake news.

Equipes do LIBERAL e da FAM durante o planejamento da ação – Foto: Divulgação

PARCERIA. Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal, diz que a exposição mostra a força histórica do jornal fundado por Jessyr Bianco nos anos 50.

“É muito importante que os moradores da região saibam que o LIBERAL trabalha por eles, para mantê-los bem informados, por todo este tempo e que nós continuamos a trabalhar. Essa exposição mostra muito bem essa nossa missão”, comenta.

Ele destaca a parceria com a faculdade e o shopping. “Termos a FAM e o Tivoli Shopping conosco neste projeto é de grande importância. Além de serem dois dos principais empreendimentos da nossa região, ambos demonstram como valorizam a história e o trabalho do LIBERAL. São parceiros de longa data e com quem temos muito orgulho de construirmos nossa história juntos”.

“Para nós da Faculdade de Americana é uma honra poder oferecer à comunidade uma exposição que conta momentos históricos de Americana e região com jornalismo sério e muita prestação de serviço”, comentou o diretor da FAM, Gustavo Azzolini.

“O LIBERAL é referência em jornalismo e sinônimo de informação tratada com qualidade e credibilidade. Ficamos honrados por sediar essa exposição sobre a trajetória desse importante veículo de comunicação ao longo dessas sete décadas de existência, que remetem a fatos, histórias, reportagens e notícias que impactaram e ainda impactam a sociedade de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e região”, disse Paula Funichello, coordenadora de marketing do Tivoli Shopping

Editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle afirma que a exposição é uma forma de reconhecimento ao empenho do jornalismo local feito há 70 anos e um recorte da história da região.

“Este projeto relembra uma parte dos fatos mais importantes que impactaram Americana e a comunidade local, o que mostra a importância da imprensa regional no registro histórico da formação e do desenvolvimento das cidades”, comenta ele.

Além de Colosalle, trabalharam na seleção e produção das capas os editores Diego Juliani e Reginaldo Gonçalves, o estagiário Lucas Ardito e o fotógrafo Junior Guarnieri. A arte da exposição é de Diego Dusso.