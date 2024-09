LIBERAL lança perfil dos candidatos a vereador de Americana

Os candidatos a vereador de Americana em 2024 - Foto: Editoria de Arte/Liberal

O Grupo Liberal publica, nesta quinta-feira, uma série de perfis dos 270 candidatos a vereador de Americana em 2024. O conteúdo pode ser acessado nesta página.

O projeto teve a participação de 14 jornalistas, que entraram em contato com todos os concorrentes na primeira quinzena de setembro. A eles, foi enviado um formulário, com perguntas padronizadas que buscavam obter informações além das disponibilizadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), como, por exemplo, o bairro onde o candidato mora.

Editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle destacou que se trata de uma segunda edição do projeto.

“Em 2020, entramos em contato com cerca de 500 candidatos a vereador em Americana, no que foi a maior eleição da história da cidade. Conseguimos trazer informações detalhadas que o eleitor dificilmente conseguiria encontrar de maneira organizada”, comentou João. “Novamente, nos mobilizamos para levar a melhor informação para o cidadão”.

Os perfis publicados pelo LIBERAL em seu site reúnem informações básicas sobre os concorrentes à câmara, como nome de urna, partido, idade, cidade de nascimento, estado civil e raça, além do número de urna, que foram declaradas pelos candidatos no registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

O diferencial do projeto, entretanto, são os detalhes apurados pelo LIBERAL. A equipe questionou os candidatos sobre o bairro onde eles moram, a ocupação atual, se eles integram alguma entidade ou associação, como eles se identificam politicamente, porque decidiram se candidatar, se pretendem atuar por uma região específica da cidade e como atuariam na câmara se fossem eleitos. De 270 candidatos, 34 não responderam.

“São informações muito relevantes. O eleitor pode checar quais são os candidatos que moram perto dele e quais têm ideias parecidas com as suas, por exemplo”, destacou o editor-executivo, que afirmou que novos dados podem ser acrescentados.

Entenda o projeto

O LIBERAL entrou em contato com os candidatos e enviou por meio de WhatsApp um formulário padrão com perguntas para serem respondidas.

Por questões de concisão, clareza e espaço semelhante para os candidatos, as respostas foram editadas para levar ao eleitor as informações mais relevantes para o período eleitoral.

Além das entrevistas, o LIBERAL compilou os dados que constam dos registros de candidatura na Justiça Eleitoral, na plataforma DivulgaCand.

As fotos que ilustram os cards dos candidatos também são as mesmas que constam do sistema DivulgaCand e também devem ser as mesmas que os eleitores encontrarão nas urnas.

Na arte com os dados, o critério para a ordenação dos candidatos foi a ordem alfabética do nome de urna.

Ficha técnica do projeto

Projeto, pauta e montagem

João Colosalle e Rodrigo Alonso

Apuração

Ana Carolina Leal, Cristiani Azanha, Diego Juliani, Gabriel Pitor, Guilherme Magnin, João Colosalle, Laís Seguin, Letícia Meneghel, Lucas Ardito, Luciano Bianco, Paula Nacasaki, Reginaldo Gonçalves, Rodrigo Alonso e Valéria Barreira

Auxílio na produção do conteúdo

Rebeca Fortunato

Plataforma de visualização de dados

Flourish