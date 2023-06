LIBERAL investe em novos produtos digitais e altera as edições impressas

Assinantes do LIBERAL conseguem ler o jornal por meio de app que reúne edições - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Principal jornal da RPT (Região do Polo Têxtil) e atento aos novos hábitos de consumo, o LIBERAL tem investido cada vez mais na distribuição de conteúdo e informação nos meios digitais.

O foco na produção do noticiário ágil e bem apurado, portanto, tem provocado mudanças. A partir de 1º de julho, o LIBERAL voltará a publicar edições virtuais às quartas e sextas-feiras, tal como fez durante parte da pandemia. As versões impressas continuam circulando às terças, quintas, sábados e domingos.

Para conferir as edições virtuais, os assinantes podem acessar o site do LIBERAL ou baixar o aplicativo “O Liberal Virtual Americana”, que permite a leitura das páginas tal como nas edições impressas.

Hoje, além do jornal que é entregue na casa dos assinantes e do site atualizado em tempo real, o LIBERAL distribui noticiário por diversos outros formatos. Um deles é via e-mail – as chamadas newsletters. Este é um formato que já está consolidado em diversos países. As pessoas se inscrevem e assinam para receber, todos os dias, um e-mail com um resumo do noticiário e com links para que elas possam ler mais sobre os assuntos que se interessarem.

“Hoje, temos 6 mil pessoas que assinam nossa newsletter. Estamos reformulando este formato aqui no LIBERAL e pretendemos investir cada vez mais neste tipo de distribuição do noticiário, com foco nas notícias locais”, explica o editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle.

Além do e-mail, outra maneira que muitos moradores de Americana e região têm encontrado para se manter informado é por meio do WhatsApp.

Diariamente, o jornal envia uma lista de notícias a cerca de 4,2 mil contatos e assinantes, por meio de grupos no aplicativo, inclusive, um grupo exclusivo para quem assina o jornal. As mensagens trazem os links das principais matérias do dia, que podem ser lidas no site do LIBERAL.

A opção pelo app para divulgar notícias é um reflexo da mudança nos hábitos de consumo de informação. Um estudo do instituto Reuters, divulgado neste mês, mostrou que, em 2022, o meio digital continuava como o principal para consumo de notícias. E que 43% dos brasileiros disseram, por exemplo, que compartilharam notícias por meio do WhatsApp – a principal forma de consumo em meios sociais.

Mesmo com as mudanças, o LIBERAL mantém o trabalho jornalístico de qualidade que o tornou referência nestes 71 anos. O grupo continua publicando edições da Revista L e os três anuários (Sabores, Noiva e Casa).

Publicidade: formatos variados a clientes

Assim como oferece múltiplos canais para que a população se mantenha informada com os principais acontecimentos de Americana, região, do Brasil e do mundo, o Grupo Liberal também permite que anunciantes estejam em plataformas diversas.

“Damos destaque para a marca dos clientes de acordo com o público que eles desejam alcançar. Isso, aliado à credibilidade de um veículo como o LIBERAL”, comenta Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal.

Atualmente, o jornal oferece espaços para publicidade nas edições impressas, em banners no site, nas rádios Gold (FM 94.7) e Clube (AM 580) e, mais recentemente, nas redes sociais, como os Reels produzidos para clientes e publicados no perfil do Instagram do LIBERAL, com 81 mil seguidores.

O Grupo Liberal também trabalha com a produção de conteúdo patrocinado sob demanda para clientes, com a seção Painel de Negócios e a coluna social Vitrine.