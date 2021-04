Série especial: como funcionam os golpes digitais

Com a evolução da segurança dos computadores, criminosos que atuam no mundo digital apostam em uma nova arma: a persuasão das vítimas

Diferentes empresas de segurança cibernética noticiaram que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) aumentou a quantidade de golpes digitais praticados no Brasil. Com mais tempo em casa, internautas dedicam maior parte do seu dia na internet, ficando suscetíveis por mais tempo a estelionatos cometidos de maneira totalmente virtual.

Só em relação aos golpes financeiros, foram mais de 17 mil ataques por dia em 2020 no País, segundo o laboratório de segurança da PSafe, empresa de cibersegurança. Cerca de 15 mil brasileiros também tiveram o WhatsApp clonado diariamente, ainda de acordo com a companhia.

Pensando nisso, o LIBERAL começa hoje (veja a programação) uma série de reportagens detalhando a evolução dos crimes digitais no País, as principais fraudes cometidas, as dificuldades enfrentadas pela Polícia Civil nas investigações e maneiras de se proteger para diminuir os riscos de cair em uma “cilada” na internet.

Mas, antes de mostrar quais são os tipos de estelionatos digitais mais cometidos em Americana e no País, é necessário contextualizar como eles são praticados. Hoje, com a evolução dos sistemas computacionais e das redes de informação, o termo mais utilizado para explicar os golpes é a engenharia social.

Um dos significados atribuídos a essa expressão é a manipulação psicológica para conseguir informações ou, por exemplo, ter acesso de forma ilegal aos computadores ou celulares das vítimas. É dessa maneira que a maioria dos crimes na rede é praticada.

Em entrevista ao LIBERAL, o especialista em modelagem cognitiva, Flávio Gonçalves de Oliveira, que é diretor de inovação da HAEICON, empresa de desenvolvimento do conhecimento tecnológico, diz que 90% dos atos ilícitos cometidos na internet são por falhas humanas.

“Uma pesquisa feita recentemente mostra que 90% dos usuários usa a mesma senha há mais de 10 anos. Uma senha de dez anos atrás, que era considerada segura, tinha oito caracteres. Hoje, para você rodar um sistema que emule [imite] esses oito caracteres, ele vai fazer isso em segundos, na chamada força bruta”, disse.

Desde o início dos anos 1990, quando as pessoas começaram a utilizar os computadores, os hackers se aproveitavam das fragilidades, primeiro, do sistema operacional, e, depois, dos navegadores de internet. Com a evolução da segurança computacional, as “fraquezas” da máquina foram minimizadas.

“Hoje, a gente tem hardwares confiáveis. É praticamente impossível invadir por eles, temos sistemas operacionais extremamente robustos, ferramentas de proteção extremamente evoluídas, redes muito mais seguras”, diz o especialista.

E, por que a cada ano cresce o número de golpes praticados utilizando meios digitais se a segurança cibernética evolui constantemente? Para Flávio, isso tem a ver com o pouco preparo que o usuário tem para lidar com os sistemas.

“O ser humano não evoluiu desde o primeiro computador até agora. Então, 90% das invasões são ocasionadas pelas facilidades que o usuário gera em função do seu sistema computacional. Os novos golpes são muito mais centrados na técnica do comportamento psicológico e lúdico do que no conhecimento tecnológico para invadir o sistema”, acrescenta.

Se antes os criminosos virtuais apostavam em implantar um vírus através de um programa, um arquivo baixado ou um e-mail, atualmente uma das estratégias mais utilizadas é a de medir o comportamento do usuário e criar situações personalizadas para cada internauta.

Pense que você, usuário, fez uma busca na internet para comprar uma geladeira, por exemplo. Vamos supor que o modelo que você quer custe R$ 5 mil, em média. Instantes depois começam a aparecer ofertas do mesmo produto por R$ 2 mil. Tentador, não é? Provavelmente, é um golpe.

É criando situações como essa que o estelionatário gera um sentimento no internauta e o leva a cair em uma cilada. Promoções, falsas vagas de emprego e falso cadastramento em programas de auxílio do governo são outros exemplos que ainda serão trazidos nas próximas reportagens.