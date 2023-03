LIBERAL explica: impugnar os valores ou pedir isenção do IPTU em Americana?

Contribuinte não consegue mais pedir a impugnação de valores do IPTU 2023, mas ainda há prazo para solicitar a isenção do imposto

O prazo para impugnar os valores do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023 já foi encerrado em Americana. A boa notícia é que ainda dá tempo de pedir isenção do tributo, uma vez que, neste caso, a solicitação pode ser feita até 28 de abril. Mas, afinal, qual a diferença entre ambos?

Segundo Nathana Veronezi, advogada especialista em direito contratual, a impugnação é o modo pelo qual o contribuinte pode contestar o lançamento. Caso entenda a cobrança indevida pode apresentar sua defesa dando entrada em um processo administrativo. Neste processo, o morador tem que juntar prova do motivo dele discordar da cobrança.

Prazo de isenção do IPTU em Americana ainda está aberto – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Ela cita como exemplo passível de impugnação um imóvel rural com destinação econômica inserido em zona urbana.

“As propriedades rurais que possuem a destinação econômica comprovada, ainda que localizada em zona urbana, estão sujeitas à cobrança do ITR (Imposto sobre Propriedade Territorial Rural), imposto federal, e não o IPTU. Entretanto, alguns contribuintes são surpreendidos com o lançamento do IPTU”, explica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Neste caso, afirma a advogada, o meio para contestar o lançamento é a impugnação dentro do prazo de 30 dias após a emissão do tributo. Já quando se fala em isenção, o objetivo é conseguir a desobrigação de ter que pagar o imposto.

“Em vez do morador demonstrar o porquê entende que esse imposto foi lançado equivocadamente, irá comprovar que faz jus ao benefício [isenção] apresentando a documentação necessária e aguardar ser deferido o pedido” (confira nesta página quem pode pedir isenção).

BATALHAS

Apesar de ambas as situações serem amparadas por lei, muitos contribuintes vêm travando longas batalhas sobre o pedido de isenção ou sobre o questionamento da base de cálculo, com diversos processos administrativos envolvendo a contestação dos lançamentos.

A advogada alerta que para que haja o deferimento da isenção o contribuinte deve ficar atento aos documentos comprobatórios exigidos pela prefeitura de sua condição.

No caso de impugnação, o morador precisa ser claro e comprovar de forma inequívoca o que está alegando.

“A documentação comprobatória é imprescindível e é por conta desta documentação que muitas vezes as pessoas procuram ajuda de profissionais habilitados – seja de advogados ou, por exemplo, de engenheiro para conseguir um laudo pericial do local”.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

Nathana enfatiza que, de acordo com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o IPTU é o imposto que mais gera litígio.

“Observamos que mesmo após os munícipes apresentarem suas defesas de forma fundamentada, as prefeituras indeferem o processo por ter um entendimento diverso e os contribuintes precisam se socorrer do judiciário para ver seus direitos sendo respeitados”.

Quem tem direito?

Condições que possibilitam pedir isenção do IPTU

Aposentados e pensionistas

Ser proprietário, comprovar que reside no imóvel e não ter dívidas com a prefeitura. Ter um único imóvel em Americana, renda bruta de até três salários mínimos (só do requerente). O imóvel tem que estar cadastrado na prefeitura, ser de uso exclusivamente residencial e com até 150 metros quadrados de construção e terreno de até 360 metros quadrados.

Desempregados, empregados registrados afastados, autônomos, profissionais liberais, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidentário de trabalho e pensão por divórcio

Ser proprietário, residir no imóvel, não ter dívidas com a prefeitura, ter um único imóvel em Americana, renda de até três salários mínimos. A construção deve estar cadastrada e com uso exclusivamente residencial de até 150 metros quadrados e o terreno com até 360 metros quadrados.

Deficientes físicos, sensoriais ou intelectuais

Comprovar que reside no imóvel – se for proprietário, não pode ter outro imóvel. Não ter dívidas com a prefeitura, renda bruta familiar de até três salários mínimos e laudo médico atestando a deficiência. O imóvel tem que estar cadastrado na prefeitura, ser de uso exclusivamente residencial e com até 150 metros quadrados de construção e terreno de até 360 metros quadrados.

Portadores de doenças graves

Comprovar que reside no imóvel (não precisa ser proprietário), laudo médico com CID da doença e conta da CPFL (para isenção da CIP a construção deve estar cadastrada e com uso residencial).