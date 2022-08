LIBERAL estreia amanhã coluna sobre carreira

Marcos Tonin vai abordar a realidade do mercado - Foto: Divulgação.JPG

A coluna Carreira & RH estreia neste domingo para ter uma conversa franca com os leitores sobre o universo do mercado de trabalho. O conteúdo será quinzenal na editoria Suas Contas, do LIBERAL, e na seção de blogs e colunas do site do jornal.

Trazendo dicas de carreira, empreendedorismo e gestão, a seção terá diálogo aberto sobre o mercado e habilidades pessoais, de acordo com o colunista Marcos Tonin.

“Tem que se aproximar [dos leitores] e parar com aquela conversa de ‘olha, eu tenho um segredo, mas não vou te falar o que é’, é ter uma conversa honesta com o leitor, discutir a realidade do mercado de trabalho, o dia a dia das profissões”, diz.

Marcos é diretor de projetos especiais da Apoema Inteligência em Pessoas há 15 anos e foi consultor pleno na divisão de recursos humanos da Michael Page International em todo o interior do Estado de São Paulo, Sul de Minas e Vale do Paraíba.

Com diversos prêmios nas áreas de consultoria, gestão e liderança, ele acredita que o alcance que o tema atingirá através do jornal é de extrema relevância para o entendimento do mercado pós-pandemia.

“Depois do que a gente passou por essa pandemia, temos visto o mercado de trabalho como um todo se transformando. Os profissionais que não investirem no desenvolvimento pessoal estão fadados a ficar fora”.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani