LIBERAL é selecionado para programa de aceleração digital

O LIBERAL foi um dos 25 veículos de notícias brasileiros selecionados para participar de um programa de aceleração digital desenvolvido pelo Meta Journalism Project – marca que comanda o Facebook, Instagram e WhatsApp – em parceria com o Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, na sigla em inglês), a Aner (Associação Nacional dos Editores de Revistas) e a ANJ (Associação Nacional de Jornais).

Além do LIBERAL, apenas o Diário da Região, de São José do Rio Preto, representará o interior de São Paulo no projeto. A lista inclui veículos como O Globo, do Rio de Janeiro, a Gazeta do Povo, de Curitiba (PR), e A Gazeta, de Vitória (ES).

Os participantes selecionados receberão, ao longo de três meses, treinamento estratégico e tático com especialistas do setor, além de fundos de até US$ 15 mil para apoiar as redações no desenvolvimento de projetos, produtos ou melhorias de processos.

Para o editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle, o programa é uma oportunidade para avançar no desenvolvimento digital dos produtos editoriais do veículo.

“Somos o jornal com maior penetração digital na região de Campinas e um dos maiores no interior do Estado, com uma grande presença nas redes sociais. Mas queremos ampliar e melhorar a maneira como entregamos todo o nosso conteúdo, focado na comunidade de Americana e região”, comenta Colosalle.

“Essa parceria com Meta, ICFJ, Aner e ANJ é importantíssima para um veículo local como o LIBERAL. Esperamos, em breve, oferecermos uma nova possibilidade de os leitores se informarem do noticiário da região”, diz o editor.

Colosalle destaca que o trabalho digital tem sido um dos focos do Grupo Liberal e lembra que a Redação já esteve envolvida em outros projetos que valorizam e auxiliam jornalistas profissionais, como a Google News Iniative.

“A partir deste programa do Google melhoramos a forma como distribuímos notícias locais por e-mail, a chamada newsletter”.